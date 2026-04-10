Tunisie: Programme des matchs du jour et diffusion TV - Ligue 1 tunisienne

La première partie des rencontres de la 10e journée retour du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football se déroule aujourd'hui à partir de 15h00.
Deux affiches sont au programme, avec désignation des arbitres et confirmation des matchs retransmis à la télévision nationale.
Programme des rencontres :
· Avenir sportif de Gabès - US Ben Guerdane
Arbitre central : Amir Lousaïf
Arbitre VAR : Mohamed Ali Krouia
Diffusion : Al Wataniya 1
· JS Kairouan - JS Omrane
Arbitre central : Faraj Abdelwaoui
Arbitre VAR : Amine El Faqir