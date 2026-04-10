Tunisie: Programme des matchs du jour et diffusion TV - Ligue 1 tunisienne

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La première partie des rencontres de la 10e journée retour du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football se déroule aujourd'hui à partir de 15h00.

Deux affiches sont au programme, avec désignation des arbitres et confirmation des matchs retransmis à la télévision nationale.

Programme des rencontres :

· Avenir sportif de Gabès - US Ben Guerdane

Arbitre central : Amir Lousaïf

Arbitre VAR : Mohamed Ali Krouia

Diffusion : Al Wataniya 1

· JS Kairouan - JS Omrane

Arbitre central : Faraj Abdelwaoui

Arbitre VAR : Amine El Faqir

 

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