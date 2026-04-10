Tunisie - L'été 2026 commence en retard, les réservations touristiques en baisse de 10 %

L'été 2026 commence sous le signe de la prudence pour les vacanciers européens. Selon l'Observatoire des Entreprises du Voyage réalisé par Orchestra, le marché affiche un retard inhabituel dans les réservations, y compris pour la France.

En effet, le volume global de dossiers pour les mois de juillet et août recule de 7 %, tandis que le chiffre d'affaires des agences de voyage accuse une baisse de 8 %. Le panier moyen, lui, reste stable à 3 040 euros. Ce contexte traduit une hésitation générale des consommateurs face aux incertitudes géopolitiques, notamment la guerre au Moyen-Orient qui influence directement les choix de destinations.

La France métropolitaine demeure la destination la plus prisée malgré un recul de 8 % en nombre de réservations. L'Espagne tire son épingle du jeu et enregistre une progression de 4,6 %, profitant notamment de sa proximité et des trajets en voiture qui permettent d'éviter les coûts aériens élevés. L'Italie et la Grèce, elles, connaissent des baisses respectives de 8 % et 16 %. Ces mouvements illustrent un marché en mutation où les vacanciers favorisent les destinations perçues comme sûres et accessibles.

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Dans le Top 20 des destinations les plus réservées, le Maghreb présente un contraste marqué. La Tunisie enregistre un recul de 10 % en nombre de réservations. Ce chiffre reflète la prudence des voyageurs malgré les efforts des opérateurs locaux pour attirer les touristes. Le Maroc, quant à lui, subit un repli plus modéré mais significatif, soulignant l'impact durable de la perception du risque géopolitique sur la région. L'Égypte se distingue par la baisse la plus forte du Maghreb et du Moyen-Orient, avec une chute de 22 %, conséquence directe de la situation sécuritaire et de la sensibilité accrue des vacanciers aux alertes internationales.

Certaines destinations européennes ou moins fréquentées connaissent des dynamiques opposées. L'Albanie enregistre une croissance spectaculaire de 229 %, soutenue par la baisse des prix des billets d'avion de 43 %, soit 212 euros en moyenne, qui attire un public plus jeune et flexible. Ce phénomène illustre la montée en puissance des séjours alternatifs, souvent plus économiques et moins exposés aux tensions géopolitiques.

Selon les données de l'Observatoire, le Top 5 des destinations estivales 2026 reste dominé par la France, suivie de l'Espagne, de la Grèce, de la Tunisie et de l'Italie. Les professionnels du tourisme mettent en avant l'importance de surveiller les tendances de dernière minute. En effet, les réservations tardives pourraient partiellement compenser la baisse initiale et relancer certaines destinations. Les voyagistes soulignent également la nécessité de communiquer sur la sécurité et la qualité des services pour rassurer les clients et stimuler la demande.

Décidément, l'été 2026 s'annonce comme une saison contrastée où la prudence prévaut. La France et l'Espagne restent les valeurs sûres, tandis que le Maghreb, notamment la Tunisie et l'Égypte, fait face à un défi supplémentaire pour attirer les vacanciers. La vigilance des voyageurs face à la situation internationale continuera de façonner les tendances touristiques des prochaines semaines.