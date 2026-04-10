Ile Maurice: Engagement renouvelé entre Maurice et l'Inde pour une collaboration renforcée

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a rendu une visite de courtoisie au président de la République Dharam Gokhool à la State House ce vendredi 10 avril 2026. Il était accompagné d'une délégation de haut niveau conduite par le haut-commissaire de l'Inde, Anurag Srivastava.

Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales cordiales et de longue date entre Maurice et l'Inde, réaffirmant leur engagement à approfondir leurs liens. Les discussions se sont appuyées sur la dynamique du partenariat stratégique en cours, la 9e Conférence de l'océan Indien (COI) 2026, et par la récente signature d'un mémorandum d'entente de 655 millions de dollars américains dans le cadre du Programme spécial de soutien économique de l'Inde. Ce programme financera des projets clés dans les domaines de la santé, des infrastructures et des énergies renouvelables.

Le président Dharam Gokhool a souligné le rôle crucial des énergies renouvelables pour renforcer la résilience de Maurice et s'est félicité de la collaboration indo-mauricienne, y voyant une avancée significative vers un développement durable. Il a également évoqué le partenariat unique et durable qui unit les deux pays, fondé sur des valeurs partagées et une longue tradition de coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, du commerce et de l'investissement, de la sécurité maritime, des arts et de la culture, ainsi que sur des liens humains étroits.

En conclusion de la réunion, le président Gokhool a exprimé sa sincère gratitude à l'Inde pour son soutien constant à Maurice, soulignant son importance pour relever les défis et faire progresser les priorités nationales de développement du pays.

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