Ile Maurice: Du recrutement de main-d'oeuvre encadré plutôt qu'un «Labour Contractor»

Lors d'une conférence de presse tenue hier dans ses locaux, à Rose-Hill, la Confédération des travailleurs du secteur privé et public (CTSP) a exprimé ses inquiétudes sur plusieurs dossiers majeurs, notamment l'introduction du concept de Labour Contractor dans le secteur agricole, les orientations budgétaires et les conditions de vie des travailleurs.

Le président de la CTSP, Reeaz Chuttoo, est revenu sur les discussions engagées autour du recrutement de travailleurs étrangers. Selon lui, le projet envisagé consiste à introduire des agents recruteurs chargés de faire venir des travailleurs étrangers qui seraient ensuite affectés auprès de planteurs. Une mesure initialement évoquée dans le Budget 2024-2025.

La CTSP affirme toutefois ne pas soutenir cette approche. Le syndicat estime que ce modèle soulève des préoccupations, notamment en matière de cadre légal et de traitement équitable des travailleurs. «Le dispositif, tel qu'évoqué, pourrait poser des questions de conformité avec certains principes fondamentaux, en particulier s'il s'applique uniquement à des travailleurs étrangers», a déclaré Reeaz Chuttoo. Il regrette également l'absence, selon lui, d'une véritable concertation tripartite réunissant toutes les parties concernées.

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Le président de la CTSP indique que le syndicat privilégie un système de recrutement encadré par des institutions publiques, notamment via la Mauritius Cane Industry Authority, afin de garantir davantage de transparence et d'équité. Il ajoute que des consultations sont en cours avec des conseillers juridiques pour examiner les options légales disponibles.

Budget et coût de la vie

Au-delà de ce dossier, la CTSP s'est également attardée sur les mesures budgétaires et leurs répercussions sur la population. Reeaz Chuttoo évoque un contexte économique difficile, marqué par la hausse du fret et du coût de la vie. Il souligne l'importance, selon lui, d'un soutien accru aux ménages les plus vulnérables.

Le syndicat s'interroge sur certaines orientations, notamment la réduction de certains mécanismes de soutien et l'évolution des subventions. À titre d'exemple, il mentionne les discussions autour du prix du pain, liées aux ajustements des subventions que le gouvernement envisagerait de supprimer, ainsi que les perspectives d'augmentation du coût de l'énergie. La Confédération plaide pour des mesures visant à alléger la pression sur les ménages, notamment à travers des ajustements fiscaux ou le maintien de certains dispositifs d'aide.

De son côté, la secrétaire de la CTSP, Jane Ragoo, a annoncé la tenue d'un forum-débat le 28 avril à Rose-Hill dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Cette initiative vise à sensibiliser aux risques professionnels, en particulier dans des secteurs exposés comme la construction ou l'industrie chimique.

Elle souligne l'importance de renforcer les dispositifs de prévention, afin de mieux protéger les travailleurs, rappelant que de nombreux accidents continuent d'être enregistrés chaque année. Des représentants de différents ministères devraient participer à cet échange.

Enfin, le négociateur de la CTSP, Shayn Sinnassamy, a annoncé l'organisation d'un rallye à l'occasion de la fête du Travail, le 1eᣴ mai. La mobilisation débutera à 9 h 30 devant les locaux de la CTSP à Rose-Hill et se dirigera vers le Plaza. Il appelle à une plus grande mobilisation des travailleurs face aux défis actuels, soulignant l'importance du dialogue social et du respect des droits.

Cette marche se veut également une plateforme d'expression pour les préoccupations liées aux conditions de vie, à l'emploi et aux politiques publiques.