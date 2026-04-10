Ile Maurice: Perquisition au siège de NG Holdings, propriété de Vinash Gopee

La Financial Crimes Commission (FCC) a mené deux perquisitions distinctes entre le mardi 7 et le jeudi 9 avril 2026 : l'une dans les locaux d'un cabinet d'avocats, l'autre au siège de NG Holdings Ltd, société appartenant à Vinash Gopee. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête ouverte depuis plusieurs mois, portant sur les investissements réalisés par cette entreprise entre 2020 et 2024.

L'enquête vise notamment la participation d'organismes publics dans l'apport de capitaux initiaux ainsi que dans le financement subséquent du groupe. Elle s'intéresse également aux facilités accordées à partir de 2021 par trois banques et institutions financières, de même qu'aux montages financiers présumés utilisés pour transférer des fonds vers des juridictions étrangères.

Lors de la perquisition au siège de NG Holdings Ltd et dans les locaux de ses filiales, les enquêteurs de la FCC ont été informés que les serveurs du groupe avaient récemment été la cible d'une attaque de type ransomware, rendant l'accès aux fichiers indisponible. Malgré cela, les experts du Digital Forensic Laboratory de la FCC sont parvenus à identifier une plateforme de sauvegarde dans le cloud et à en sécuriser l'intégralité du contenu. L'ensemble des opérations de perquisition sur les différents sites a duré environ 23 heures.

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Compte tenu du moment auquel cette attaque est survenue, ainsi que de circonstances similaires relevées dans une autre enquête financière impliquant un groupe hôtelier d'envergure, la FCC a ouvert une enquête distincte portant spécifiquement sur cet incident de cybersécurité.

Les documents et fichiers saisis sont actuellement en cours d'analyse. La FCC indique que des développements majeurs sont attendus dans les prochains jours.