Ile Maurice: Santé publique - Rs 532 millions d'heures supplémentaires impayées

Les arriérés d'heures supplémentaires dans le secteur de la santé publique s'élèvent actuellement à environ Rs 532 millions. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé, Anil Bachoo (photo), à l'Assemblée nationale, mardi, précisant que cette somme s'inscrit dans une dette globale de plus de Rs 2,2 milliards héritée par son ministère.

S'adressant au Parlement, le ministre Bachoo a expliqué qu'à sa prise de fonctions, il avait été confronté à d'importantes factures impayées dans plusieurs catégories de dépenses. Parmi celles-ci :

· les vaccins contre le Covid-19 : Rs 575 millions ;

· les fournitures médicales à usage unique : Rs 440 millions ;

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· les traitements médicaux à l'étranger : Rs 500 millions ;

· les provisions et approvisionnements : Rs 148 millions ;

· les services et infrastructures de formation : Rs 95 millions ;

· l'entretien des installations et équipements : Rs 70 millions ;

· les dépenses en carburants : Rs 47 millions ;

· les heures supplémentaires, initialement estimées à Rs 688 millions.

Selon le ministre, les enquêtes en cours laissent penser que le montant total des dettes pourrait être encore plus élevé, certaines créances remontant apparemment à 2015. Le règlement de ces arriérés est également compliqué par l'absence de certains documents, notamment dans les dossiers liés aux remboursements d'hospitalisations à l'étranger.

Plusieurs catégories de personnel concernées

S'agissant plus précisément des indemnités pour heures supplémentaires, Rs 688 millions avaient initialement été identifiées comme impayées. Après des paiements partiels et des régularisations, le solde restant dû s'élève désormais à environ Rs 532 millions, a précisé le ministre. Ces arriérés concernent principalement les services hospitaliers, les soins cliniques, les opérations de santé publique ainsi que le soutien administratif des établissements régionaux de santé.

Le détail des montants dus par catégorie est le suivant :

· Personnel médical : Rs 80,6 millions ;

· Aides-soignants : Rs 24,5 millions ;

· Personnel infirmier : Rs 5,5 millions.

Le ministre Bachoo a ajouté que certains agents ayant effectué des heures supplémentaires n'ont pas encore soumis leurs demandes de remboursement, ce qui complique l'évaluation précise du montant total dû.

Paiements échelonnés

Une enveloppe de Rs 500 millions avait été allouée en avril 2025 pour couvrir les dépenses liées aux heures supplémentaires. Toutefois, Anil Bachoo a reconnu que ce montant reste insuffisant pour apurer l'ensemble des arriérés accumulés.

Le ministère procède actuellement à une vérification des créances en suspens afin d'en valider la légitimité. Les paiements seront effectués par étapes, en fonction des disponibilités budgétaires. Des allocations supplémentaires pourraient également être sollicitées si nécessaire. Soulignant son engagement envers les professionnels de santé, le ministre a affirmé que le règlement des heures supplémentaires dûment justifiées demeure une priorité pour son ministère.

«Ces trois dernières années, les dépenses liées aux heures supplémentaires sont restées élevées en raison des contraintes opérationnelles pesant sur le secteur de la santé. Les demandes de paiement sont en cours de traitement et continueront de l'être au fur et à mesure que des économies seront réalisées au cours de l'exercice financier actuel. Mon ministère travaille également en étroite collaboration avec le ministère des Finances afin de réaffecter des fonds provenant d'économies réalisées dans d'autres postes budgétaires», a-t-il déclaré.