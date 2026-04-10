Afrique: Financement des entreprises - Un partenariat noué entre le Fonds de solidarité africain et le patronat du Mali

Le Fonds de solidarité africain (Fsa) et le Conseil national du patronat du Mali (Cnpm) ont franchi une étape majeure avec la signature d'un accord-cadre de partenariat structurant, destiné à renforcer le financement des entreprises et à accompagner la transformation de l'économie malienne.

Selon une note d'information, à travers cette alliance, le Fsa et le Cnpm unissent leurs efforts pour faciliter l'accès des entreprises au financement grâce aux mécanismes de garantie, accompagner la structuration et la mise en oeuvre de projets d'investissement, offrir une assistance technique adaptée aux besoins du secteur privé.

«Cette initiative s'inscrit dans la continuité des interventions du Fsa au Mali, où l'institution a déjà réalisé 129 opérations, mobilisé plus de 2,6 milliards de dollars US (1 608 milliards de FCFA) d'engagements, avec près de 1,6 milliard de dollars US (965 milliards de FCFA) de garanties, contribuant ainsi de manière significative au financement de secteurs clés tels que l'énergie, l'agro-industrie, les infrastructures et les services financiers », précise-t-on.

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Comme l'a souligné le Directeur général du Fsa, Abdourahmane Diallo au cours de la cérémonie de signature : « Le Fsa est un partenaire stratégique du secteur privé malien et un facilitateur d'opportunités au service d'une économie plus forte, inclusive et résiliente. »

De son côté, Mossadeck Bally, Président du Cnpm a salué une initiative qui contribuera à mieux faire connaître et mobiliser les instruments du Fsa au bénéfice des entreprises maliennes.

Cette signature, ajoute la même source, illustre une ambition commune :accélérer l'investissement, soutenir la croissance et bâtir un secteur privé plus compétitif au Mali et en Afrique.