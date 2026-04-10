Congo-Kinshasa: A Bunia, les habitants proches de la rivière Nyamukao exposés aux maladies dues à l'insalubrité

Des familles riveraines de la rivière Nyamukao, dans le quartier Lembabo à Bunia (Ituri), sont exposées à diverses maladies en raison d'une insalubrité croissante.

Des déchets se sont accumulés dans un espace situé à proximité de ce cours d'eau, formant presque une colline d'ordures.

Des motos-triporteurs y déversent quotidiennement des déchets provenant de plusieurs ménages : nourriture avariée, restes d'aliments, sachets, plastiques, et autres résidus ménagers.

Cette situation attire de nombreuses mouches qui envahissent les habitations voisines et se posent sur les aliments et les ustensiles de cuisine, exposant les habitants à des maladies telles que la diarrhée, le choléra ou encore la typhoïde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les riverains dénoncent une situation devenue insoutenable et appellent le maire de Bunia à prendre des mesures urgentes pour protéger la santé publique.

L'un d'eux témoigne :« Concernant ces déchets, même quand on dort, l'odeur est insupportable. Ce qu'on y dépose, ce sont souvent des matières pourries. Même au moment de manger, les mouches envahissent la maison. Il y a donc un risque d'ingérer ces insectes avec la nourriture ».

Dans plusieurs quartiers de Bunia, certains espaces se transforment progressivement en lieux de décharges publiques.

Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction du maire de la ville à ce sujet.