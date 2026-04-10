Congo-Kinshasa: Musique - La chanteuse ivoirienne Teeyah se produit ce samedi à Kinshasa

Arrivée à Kinshasa depuis le jeudi 9 avril dans la soirée, la chanteuse franco-ivoirienne Teeyah, de son vrai nom Isabelle Buisson, se produira ce samedi 11 avril à 17 heures, au Jardin Clos, situé sur l'avenue Colonel Mondjiba, à quelques mètres du pont Utexafrica.

Ce vendredi 10 avril 2026, l'artiste sera face à la presse congolaise au même lieu.

Teeyah est une figure emblématique de la musique afro-caribéenne, saluée pour sa capacité à marier le zouk et le coupé-décalé.

Elle a notamment collaboré avec Fally Ipupa sur les chansons « Malgré toi » et « Bye Bye ».

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En 2004, Teeyah sort son premier album studio intitulé « Métisse ».

Une carrière jalonnée de succès

La chanteuse franco-ivoirienne explose sur la scène internationale au début des années 2000, notamment grâce à sa collaboration avec Kaysha sur le titre culte « On dit quoi ? ».

Elle confirme ensuite son statut de diva avec plusieurs albums et hits :

Métisse (2004) : premier album solo, incluant « Trop de souffrance » et « Couper Décaler ».

Je veux vivre (2006) : avec le succès « Micka ».

Mise à nue (2009) : marqué par sa collaboration mémorable avec Fally Ipupa sur « Bye Bye ».

Singles récents : « En secret », « Lovinjitis » (avec Wizboyy), ou encore « T'es pas méchant ».

Une artiste polyvalente

Au-delà de la chanson, Teeyah a su diversifier ses activités, devenant une personnalité médiatique respectée en Côte d'Ivoire :

A la télévision, elle a été animatrice vedette sur la chaîne La 3 (groupe RTI).

Son départ avait suscité de nombreuses discussions, qu'elle avait clarifiées en invoquant des raisons professionnelles.

La chanteuse s'investit par ailleurs dans le football.

En octobre 2023, elle a été nommée responsable de la section féminine de l'Africa Sports d'Abidjan, l'un des clubs historiques du pays.