Congo-Kinshasa: Musique - La chanteuse ivoirienne Teeyah se produit ce samedi à Kinshasa

10 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Arrivée à Kinshasa depuis le jeudi 9 avril dans la soirée, la chanteuse franco-ivoirienne Teeyah, de son vrai nom Isabelle Buisson, se produira ce samedi 11 avril à 17 heures, au Jardin Clos, situé sur l'avenue Colonel Mondjiba, à quelques mètres du pont Utexafrica.

Ce vendredi 10 avril 2026, l'artiste sera face à la presse congolaise au même lieu.

Teeyah est une figure emblématique de la musique afro-caribéenne, saluée pour sa capacité à marier le zouk et le coupé-décalé.

Elle a notamment collaboré avec Fally Ipupa sur les chansons « Malgré toi » et « Bye Bye ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En 2004, Teeyah sort son premier album studio intitulé « Métisse ».

Une carrière jalonnée de succès

La chanteuse franco-ivoirienne explose sur la scène internationale au début des années 2000, notamment grâce à sa collaboration avec Kaysha sur le titre culte « On dit quoi ? ».

Elle confirme ensuite son statut de diva avec plusieurs albums et hits :

Métisse (2004) : premier album solo, incluant « Trop de souffrance » et « Couper Décaler ».

Je veux vivre (2006) : avec le succès « Micka ».

Mise à nue (2009) : marqué par sa collaboration mémorable avec Fally Ipupa sur « Bye Bye ».

Singles récents : « En secret », « Lovinjitis » (avec Wizboyy), ou encore « T'es pas méchant ».

Une artiste polyvalente

Au-delà de la chanson, Teeyah a su diversifier ses activités, devenant une personnalité médiatique respectée en Côte d'Ivoire :

A la télévision, elle a été animatrice vedette sur la chaîne La 3 (groupe RTI).

Son départ avait suscité de nombreuses discussions, qu'elle avait clarifiées en invoquant des raisons professionnelles.

La chanteuse s'investit par ailleurs dans le football.

En octobre 2023, elle a été nommée responsable de la section féminine de l'Africa Sports d'Abidjan, l'un des clubs historiques du pays.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.