Afrique: Beni - Au moins 50 420 procurations délivrées aux parents en quatre ans faute de registres d'état civil

L'état civil de Beni (Nord-Kivu) affirme avoir délivré, depuis 2022, au moins 50 420 procurations aux parents en attente des actes de naissance de leurs enfants.

Sylvain Kakule Lumbu Lumbu, chef du bureau du service, a livré ces chiffres jeudi 9 avril à Radio Okapi :

« Depuis 2022, nous avons presque 50 420 procurations qui n'attendent que des registres. Si vous faites un calcul simple : un registre a combien de pages ? Il y a quatre feuillets, mais 535 pages. Si vous prenez les 50 420 procurations divisées par 535, il nous faut seulement 93 registres. Et on se pose la question : la pratique est-elle légale ? »

L'absence de registres prive des milliers d'enfants de leur identité légale, compromettant ainsi l'exercice de leurs droits fondamentaux dans cette partie du pays.

Le Parlement d'enfants de Beni, ainsi que plusieurs parents, appellent à une solution urgente pour mettre fin à cette situation.

Radio Okapi n'a pas obtenu la réaction du ministère de la Justice à ce sujet.