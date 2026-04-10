Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Mazembe, Lupopo, Don Bosco, Simba et FC Les Aigles déjà qualifiés pour les Play-offs

Cinq clubs ont déjà validé leurs tickets pour la phase de Play-offs de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), édition 2026.

Il s'agit du TP Mazembe, du FC Saint-Éloi Lupopo, du CS Don Bosco et de l'AS Simba (pour le groupe A), ainsi que du FC Les Aigles du Congo pour le groupe B.

Dans le groupe A, FC Saint-Éloi Lupopo a confirmé sa solidité en s'imposant avec autorité (2-0) face au FC Blessing.

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Les Cheminots ont construit leur succès grâce à deux réalisations de Wanet Kashala et Enock Molia, illustrant leur efficacité et leur sérénité dans le jeu. Cette victoire leur permet de consolider leur position dans le groupe A.

A quelques journées de la fin de la phase classique, la lutte pour les places restantes en play-offs reste très disputée dans le groupe B.

Les trois places encore disponibles sont convoitées par l'AS Maniema Union, l'AS Dauphin Noir, l'AS VClub et le FC Céleste.

Tenu en échec par Bukavu Dawa sur un nul vierge (0-0) ce jeudi 9 avril au stade Père Raphaël, l'AS Maniema Union doit encore patienter et conserve sa deuxième place avec 45 points.

La rencontre entre l'AS Dauphin Noir et le FC Renaissance du Congo s'est elle aussi soldée par un score nul et vierge (0-0).

Les Géants du Nord, sur une série d'invincibilité remarquable, ont été freinés par les Oranges kinois.

Dans les mêmes installations, AC Rangers s'est incliné face à l'Étoile du Kivu sur la plus petite des marges (0-1), au terme d'un duel très disputé.