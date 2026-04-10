Sénégal: Refondation du système éducatif - L'enseignement privé au coeur des priorités

Afin de mieux cerner la refondation du système éducatif sénégalais, le ministère de l'Education nationale a organisé du 3 au 9 avril 2026, une rencontre de concertation avec les acteurs de l'enseignement privé.

Le ministre de l'Éducation nationale a officiellement clôturé ce 9 avril 2026, l'atelier préparatoire du Symposium national sur l'Enseignement Privé. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne de la Refondation du système éducatif.

Elle répond également souligne la tutelle, à une directive majeure issue du Conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026, tenu le 3 octobre 2025.

« Pendant 72 heures, l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'enseignement privé : autorités académiques, promoteurs, syndicats, organisations faîtières … se sont réunis pour poser les bases d'une réforme structurelle et ambitieuse de ce domaine », lit-on dans une note de la tutelle publiée jeudi soir, par le ministre de l'Education nationale.

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D'après le texte, les différents actes produits sur les cinq thématiques vont serviront de boussole pour les travaux du Symposium national, qui se tiendra les 20 et 21 avril prochains.

Ainsi, le ministre s'est félicité de la qualité des échanges et de l'engagement des partenaires du privé.

« Présent à tous les niveaux, du préscolaire à l'enseignement supérieur en passant par la formation professionnelle, le secteur privé s'impose comme un pilier essentiel de la politique éducative nationale », relève le texte.