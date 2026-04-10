Afrique: Accès aux soins - Un pas de plus vers la digitalisation des services de santé au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le Fonds d'Action Médicale (FAM), a lancé un mécanisme de financement novateur reposant sur le développement de plateformes numériques dédiées à la santé. L'annonce a été faite à travers une note publiée vendredi par la tutelle.

Dans son texte, le ministère en charge de la Santé au Sénégal explique que ce projet comprend la mise en place de plateformes de téléconsultation et télémédecine en santé mentale, de télé suivi des Maladies Non Transmissibles et des urgences de santé, ainsi que d'un module e-learning.

« Il s'appuie également sur le déploiement d'équipes mobiles psychiatriques pour renforcer l'accès aux soins spécialisés », précise le document.

Piloté sous la co-leadership du Directeur des Ressources Humaines, représentant le Ministre Dr Ibrahima Sy, et du Directeur du Centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye, ce sous-projet bénéficie de la direction technique du Coordonnateur de la Cellule de la Carte sanitaire et sociale, de la Santé digitale et de l'Observatoire de la Santé (CSSDOS), en lien avec la Cellule Informatique et la Direction des Systèmes d'Information et de Santé (DSIS).

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Ce dispositif innovant d'après la même source, vise à générer des ressources domestiques durables à travers des micro-prélèvements digitaux, qui seront reversées au compte national du FAM.

«Ces fonds permettront de soulager les ménages vulnérables du poids financier des soins coûteux, de financer des bourses de formation en sous-spécialités, de renforcer les capacités des professionnels en santé mentale et d'améliorer l'approvisionnement en intrants des formations sanitaires en zones reculées », lit-on dans le document.

Ainsi, pour la tutelle, ce projet s'inscrit pleinement dans la vision de souveraineté sanitaire et de développement durable du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.