Sénégal: Touba - L'amicale des femmes de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim lie droits des femmes et longévité des hommes

Hier jeudi, l'amicale des femmes du Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba a célébré en différé la Journée internationale des droits de la femme. L'événement, qui a réuni autorités religieuses et coutumières, a aussi rendu hommage au directeur sortant, Dr Mouhamadou Moustapha Sourang.

La journée a mis l'accent sur la prévention des risques cardio-vasculaires. Marraine de la cérémonie, Dr Oumou Déme Kébé, cardiologue et présidente du groupe Innovation et Relève de l'Association des femmes médecins du Sénégal, a appelé les femmes à revoir leurs habitudes culinaires. Elle souligne qu'à Touba, la polygamie pousse les épouses à rivaliser en cuisine avec des plats très riches, dont le plaisir reste limité au goût.

Pour agir, elle a lancé le « club healthy jonggé », qui regroupe les femmes soucieuses de la santé et de la longévité de leurs maris. Elle rappelle que l'excès de sel et de gras encrasse les artères, fatigue le coeur et peut aussi toucher les artères du système érectile. Elle estime ainsi que la prévention doit donc primer sur le curatif, d'autant que le système de santé reste fragile. Elle recommande de réduire gras, sel et sucre, de pratiquer une activité physique et d'éviter le tabac et l'alcool.

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L'hommage au Dr Sourang a été un autre temps fort de la cérémonie. Pour la présidente Maïmouna Diouf Faye, il est un professionnel d'excellence. Son passage à Touba, de l'hôpital de Ndamatou à Cheikh Ahmadoul Khadim, a été marqué par l'obtention du « Label argent », une première en Afrique de l'Ouest, selon elle. Elle invite le personnel à préserver cet héritage.

Le Khalife général des mourides, représenté par une délégation conduite par Serigne Mame Thierno Mbacké, a aussi honoré Dr Sourang. Par la voix de Youssou Diop, responsable moral de la daara Hizbut Tarqiyyah, il a salué son professionnalisme et son destin sublime de serviteur infatigable de la santé à Touba.