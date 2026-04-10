Sénégal: Approvisionnement en moutons - Le plan urgent du Premier ministre Ousmane Sonko pour la Tabaski

Le Premier ministre Ousmane Sonko a enclenché un dispositif d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement du marché national en moutons à l'approche de la Tabaski 2026. Dans une circulaire marquée « très urgent » et datée du 3 avril, il instruit l'ensemble des ministres concernés de prendre des mesures immédiates afin d'éviter toute pénurie.

Le document précise que ces directives font suite aux instructions du président de la République, visant à garantir une bonne préparation de cette fête majeure. L'accent est mis sur le renforcement de l'offre locale, mais aussi sur la fluidification des importations de bétail en provenance de la sous-région, notamment du Mali et de la Mauritanie.

Dans ce cadre, le chef du gouvernement ordonne « l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du territoire national » sur une période allant du 11 avril au 30 juin 2026. Il annonce également « l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski », une mesure destinée à réduire les coûts et à faciliter l'accès des populations au bétail.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autre disposition notable : « l'autorisation de la présence à bord de chaque camion de trois bergers » chargés de la surveillance des animaux durant le transport, afin de limiter les pertes et d'assurer de meilleures conditions d'acheminement.

Parallèlement, la circulaire prévoit un renforcement du dispositif sécuritaire tout au long de la chaîne logistique, des frontières jusqu'aux points de vente, en passant par les axes de convoyage et les zones d'attente.

Le chef du gouvernement a enfin insisté sur « le strict respect des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaires », conformément aux textes en vigueur, pour prévenir tout risque lié à la circulation du bétail.

Adressé notamment aux ministres de l'Intérieur, des Forces armées, des Finances, des Transports, de l'Agriculture et de la Santé, ce plan d'urgence vise à anticiper les tensions récurrentes sur le marché à l'approche de la Tabaski et à garantir un approvisionnement suffisant sur l'ensemble du territoire national.