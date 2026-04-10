Sénégal: Saly - L'ARTP renforce le dialogue avec les médias autour des enjeux du numérique

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a ouvert, ce vendredi 10 avril 2026 à Saly, le Forum de partage et d'échanges avec les professionnels de l'information sur les secteurs régulés. Une cinquantaine de journalistes et professionnels des médias, venus des quatre coins du Sénégal, prennent part à cette rencontre de deux jours, organisée en partenariat avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) et l'Union des Radios Communautaires du Sénégal (URAC).

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le Directeur Général de l'ARTP, Dahirou Thiam, a planté le décor en affirmant sa vision d'une régulation fondée sur l'inclusion. « Une régulation inclusive, c'est une régulation qui écoute, qui consulte et qui intègre les préoccupations de toutes les parties prenantes dans le processus de décision », a-t-il déclaré devant l'assistance.

Mamadou Diagne, Président de la CJRS, a insisté sur les mutations profondes induites par le numérique dans les sociétés contemporaines. « Nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment charnière, où le numérique redéfinit profondément nos sociétés, nos usages et nos modes de communication », a-t-il déclaré. Dans ce contexte, il a rappelé que le rôle du journaliste va bien au-delà de la simple diffusion de l'information. Il s'agit désormais d'expliquer, de contextualiser et de rendre accessibles des contenus parfois techniques au grand public.

Le DG de l'ARTP a saisi l'occasion pour dresser un bilan des actions structurantes récemment menées par l'institution, parmi lesquelles le développement d'outils digitaux de régulation, la réalisation d'une campagne nationale de mesure de la qualité de service, la conduite de l'enquête nationale sur les TIC (ENTICS), ou encore la résiliation de plus de 1,5 million de numéros non conformes en 2025 dans le cadre de la fiabilisation de l'identification des abonnés. Il a également évoqué la préparation de la gestion des fréquences pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 et l'élaboration du plan stratégique 2026-2029, aligné sur la Vision Sénégal 2050.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dahirou Thiam n'a pas manqué d'insister sur le rôle capital des journalistes en tant que relais entre l'institution et les populations. « Vous êtes les relais privilégiés entre les institutions et les populations. Vous avez le pouvoir de rendre accessible l'information, de la vulgariser et de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de régulation », a-t-il lancé à l'adresse des professionnels des médias présents, les appelant à devenir de véritables ambassadeurs de la régulation.

Signature d'une convention entre l'ARTP et la CJRS

Temps fort de la cérémonie d'ouverture, la signature d'une convention entre l'ARTP et la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), présidée par Mamadou Diagne, est venue formaliser et consolider un partenariat déjà ancré dans la durée. Le Président de l'URAC a également pris la parole pour saluer l'initiative, soulignant l'importance d'un tel cadre de renforcement des capacités pour les radios communautaires, souvent premier vecteur d'information dans les localités les plus reculées du pays.

Au-delà de la cérémonie d'ouverture, le forum prévoit une série de présentations techniques animées par des cadres de l'ARTP, portant notamment sur le bilan 2025 de l'institution, la présentation de ses missions, l'état des lieux du secteur des télécommunications, la couverture et la qualité de service, le Recensement National des Infrastructures (RNI), ainsi que l'homologation des équipements.