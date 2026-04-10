Congo-Kinshasa: Des maisons écroulées et des champs inondés après la pluie à Mbanza-Ngungu

De nombreuses maisons se sont écroulées, des champs inondés et un environnement saccagé, à la suite d'une pluie accompagnée devient violents jeudi 9 avril dans l'agglomération de Nkolo, quartier Luzolo, secteur de Boko, territoire de Mbanza-Ngungu. Selon Victor Nzuzi, président de la coopérative agricole Luzolo Lua Toma, ces intempéries deviennent une tragique habitude, se répétant désormais deux fois par an.

« Cette pluie a détruit vingt maisons qui se sont écroulées et les toitures emportées, et plus de quarante maisons en paille, dont les toits en paille ont été carrément emportés. Dans les champs, les cultures des bananiers, les cultures de maïs ont été carrément terrassées par ces vents violents », témoigne Victor Nzuzi.

Face à l'ampleur des dégâts, Victor Nzuzi lance un cri d'alarme aux autorités pour une assistance d'urgence en faveur des paysans qui ont tout perdu.

Selon lui, il faudrait accompagner les paysans pour qu'ils puissent reconstruire leurs maisons, surtout en ce moment où les produits agricoles ne se vendent plus bien.

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L'objectif, poursuit Victor Nzuzi, consiste à prévenir une crise alimentaire imminente dans la région.

« Le vrai problème aussi qu'on a dans ces milieux, c'est le reboisement qui fait que les villages ne sont plus protégés par des espaces forestiers. Là, nous demandons l'encadrement des agriculteurs dans la construction », conclut la même source.