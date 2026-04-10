Congo-Kinshasa: Mgr Marcel Utembi appelle les rebelles ADF à cesser leurs exactions en Ituri

L'archevêque métropolitain de Kisangani, Mgr Marcel Utembi, appelle les rebelles ADF composés, selon lui, également de jeunes Congolais -- à cesser de s'en prendre aux populations civiles dans le territoire de Mambasa, en Ituri.

Le prélat catholique s'est exprimé à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de l'Ituri, jeudi 9 avril à Bunia.

« Le territoire de Mambasa fait l'objet de menaces de forces négatives, particulièrement les ADF, très actifs dans cette région. Nous, population, société civile, fidèles, devons aussi nous investir pour contribuer à l'instauration et à la consolidation de la paix et de la sécurité. En réalité, parmi les ADF, il y a aussi des Congolais, pas seulement des Ougandais ou des étrangers. Nous lançons donc un appel, un message fort pour que ces frères et sœurs qui se trouvent au sein de l'ADF puissent se désengager », a déclaré Mgr Utembi.

Le prélat a rappelé que la vie humaine est sacrée et a invité la population de l'Ituri à s'impliquer davantage dans les efforts de sécurisation de cette région régulièrement ciblée par les attaques des ADF.

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Cette délégation d'évêques était venue annoncer à l'exécutif provincial de l'Ituri l'installation du nouvel évêque de Wamba, Mgr Emmanuel Nguna, prévue ce mois d'avril à Mambasa-centre.

L'appel de Mgr Utembi intervient quelques jours après que le Parlement des jeunes de l'Ituri a dénoncé le recrutement massif d'enfants par les ADF dans le territoire Mambasa.

Dans une déclaration faite à Bunia, cette structure citoyenne a fustigé l'utilisation systématique d'enfants par les miliciens ADF à Mambasa. Plus de 100 mineurs auraient été enlevés en l'espace de quelques semaines pour servir de combattants ou de boucliers humains, affirmant que l'avenir d'une génération est en péril dans cette région.