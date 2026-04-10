Congo-Brazzaville: Tourisme - Les croisiéristes du navire SH Diana s'offrent une visite guidée à la réserve naturelle de Lamba Bilolo

Venant de Luanda, en Angola, et en escale à Pointe-Noire le 7 avril, le navire de croisière de luxe SH Diana (Construit en 2023, pavillon Liberia) a permis à ses touristes d'effectuer une visite de la réserve naturelle de Lamba Bilolo, située à 1h30 de la ville océane.

Aux côtés de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs du Congo, Lydie Pongault, et de la présidente de Lamba Fondation, Aurélie Makosso, les visiteurs ont exploré le riche écosystème soutenu par le Jane Goodall Institute près de Pointe-Noire.

En direction de Yanga, dans le département du Kouilou, les croisiéristes ont découvert la cité des Grands Lacs et la réserve de Lamba Bilolo, un espace naturel de plus de 1 000 hectares dédié à la conservation. Sur place, entre observation des primates, safaris et balade sur le lac Loandjili, l'expérience a séduit, à en croire les multiples avis favorables émis par les visiteurs du jour.

Et, d'après les spécialistes du tourisme, cette escale du navire SH Diana à Pointe-Noire confirme l'essor du tourisme vert en République du Congo.

Portée par des acteurs comme Akwaba Tour et soutenue par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, cette destination s'impose comme un nouveau pôle d'écotourisme d'exception.