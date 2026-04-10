Congo-Brazzaville: Musique - Doudou Copa de Mi Amor en concert acoustique le 11 avril à Brazzaville

L'artiste musicien congolais Doudou Copa de Mi Amor se produira ce 11 avril, dans la grande salle de fêtes de l'établissement Makosophie (MKS), dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, Moungali. Ce concert qui marque aussi son grand retour sur scène s'inscrit dans le cadre de la promotion de la musique congolaise par cet établissement que préside Bienvenu Okoma.

Dans le cadre de l'exécution de son plan d'action 2026 relatif à l'organisation de quarante-huit karaokés et live, l'établissement MKS offre aux mélomanes de la bonne musique le onzième spectacle depuis le début de l'année. A l'honneur cette fois-ci, Doudou Copa de Mi Amor qui fait également son grand retour sur scène. L'accès à ce karaoké live acoustique est libre. Les VIP par réservation. Pour le patron de l'établissement MKS, le programme des quarante-huit spectacles sera respecté. « Nous organiserons quatre spectacles le mois et pendant les grandes vacances, nous produirons plusieurs concerts», a fait savoir Bienvenu Okoma.

Lui qui se bat pour soutenir et promouvoir la musique congolaise tire la sonnette d'alarme pour que les artistes se réveillent afin de promouvoir leur culture. « Les artistes doivent être à l'initiative des karaokés pour promouvoir leur musique. Cela fait partie des points à améliorer pour la consolidation de notre culture musicale », a-t-il suggéré.

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L'organisation de ces spectacles est une logique qui vise à renforcer la conservation des valeurs artistiques congolaises qui ont toujours fait leur preuve depuis des générations, à l'instar des Bantous de la capitale, de feu Chairman Jacques Koyo, de feu Fernand Mabala, de Clotaire Kimbolo, de Roga-Roga et son Extra musica, de Kevin Mbouandé et son Patrouille des stars.

Notons que les spectacles inédits qu'offre l'établissement MKS aux mélomanes ont débuté le 5 décembre 2025, dans le cadre de la consolidation de la rumba congolaise. Ses programmes karaokés et live vont se poursuivre le 2 mai prochain avec le spectacle que donnera l'artiste 100% Setho et son orchestre Impression des As.