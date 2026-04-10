Afrique: Selon la Commission, les initiatives éthiopiennes de développement vert et de gestion des bassins fluviaux constituent un modèle africain de réponse au changement climatique

Addis-Abeba — Lors de cette rencontre, le commissaire Shiferaw Teklemariam a appelé les pays africains à consolider leurs capacités collectives afin de mieux faire face aux chocs climatiques et à l'insécurité alimentaire.

Il a estimé que l'Afrique se trouve à un moment décisif dans sa quête de souveraineté alimentaire, fondée sur ses propres ressources et compétences.

Il a également insisté sur la nécessité de mettre en place un système financier continental solide, capable de répondre à des risques de plus en plus complexes et interconnectés, tout en soulignant que la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine nécessite un engagement politique durable et des mécanismes de financement robustes.

Le commissaire a rappelé que la lutte contre le changement climatique est désormais une priorité nationale en Éthiopie, soutenue par un renforcement des institutions et une meilleure coordination des politiques publiques.

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Il a cité plusieurs initiatives majeures, notamment le Grand barrage de la Renaissance, l'Initiative pour un héritage vert, l'expansion de l'irrigation et les programmes d'énergies renouvelables, qui contribuent selon lui à réduire les impacts climatiques et à renforcer la sécurité alimentaire.

Selon lui, ces efforts positionnent l'Éthiopie comme un exemple en matière de lutte contre le changement climatique, de souveraineté alimentaire et de gestion des catastrophes.

Il a ajouté que les progrès réalisés font du pays un hôte approprié pour cette conférence, qui sert également de plateforme d'échanges d'expériences en matière de réponse humanitaire autonome.

Enfin, il a évoqué les projets de développement de corridors et de bassins fluviaux à Addis-Abeba comme des exemples concrets d'approches intégrées en matière d'adaptation climatique et de résilience urbaine, susceptibles d'inspirer d'autres pays du continent.