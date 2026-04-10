Djibouti: À Djibouti, le président sortant Ismaïl Omar Guelleh et son principal adversaire Mohamed Farah Samatar ont accompli leur devoir électoral lors de la présidentielle.

Addis-Abeba — L'élection présidentielle à Djibouti a officiellement débuté, marquée par le vote du président sortant Ismaïl Omar Guelleh et de son principal adversaire Mohamed Farah Samatar, qui se sont rendus aux urnes dès les premières heures de la matinée dans la capitale.

Dans ce pays situé sur les rives de la mer Rouge, les bureaux de vote ont ouvert à l'aube et les électeurs se sont progressivement déplacés vers les centres de vote, dans un scrutin que les autorités décrivent comme bien organisé.

Les deux principaux candidats ont accompli leur devoir électoral dans différents bureaux de vote de Djibouti-Ville, donnant ainsi le coup d'envoi symbolique de cette journée décisive.

Au total, 67 observateurs internationaux ont été déployés pour superviser le processus électoral. Ils représentent plusieurs organisations régionales et internationales, dont l'Union africaine, l'IGAD, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique.

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La mission de l'Union africaine est conduite par Bernard Makuza, tandis que celle de l'IGAD est dirigée par l'ancien président éthiopien Mulatu Teshome.

Selon le ministère de l'Intérieur, 256 467 électeurs sont inscrits sur les listes électorales, dont plus de 162 000 dans la capitale, où se concentre une large part de l'électorat.

Le scrutin se déroule dans 712 bureaux de vote à travers le pays, dont 413 à Djibouti-Ville, illustrant le poids démographique de la zone urbaine.

Cette élection revêt un caractère crucial pour Djibouti, le président Ismaïl Omar Guelleh briguant un sixième mandat sous la bannière de l'Union pour la majorité présidentielle (UMP).

Il est opposé à des candidats issus de l'opposition, notamment du Centre démocratique unifié (CDU) et de l'Union pour la démocratie et la justice (UDJ), dans un contexte politique jugé très suivi et compétitif.

Après une campagne électorale marquée par des rassemblements et des débats publics, le pays entre désormais dans une phase décisive, centrée sur le dépouillement des voix et l'attente des résultats, dans un climat où la transparence et la crédibilité du processus restent au coeur des attentions.