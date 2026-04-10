Ethiopie: La Fédération de la jeunesse appelle à faire de la jeunesse un acteur central du projet d'accès à la mer de l'Éthiopie.

10 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Fédération de la jeunesse éthiopienne a exhorté les jeunes à s'impliquer de manière active et réfléchie dans la promotion du projet national d'accès à la mer, soulignant leur rôle déterminant dans l'avenir du pays.

L'organisation a rappelé que la sécurisation d'un accès fiable à la mer reste un enjeu stratégique majeur pour soutenir la croissance économique de l'Éthiopie et répondre aux besoins croissants de développement de sa population.

Elle a également indiqué que les autorités intensifient leurs efforts diplomatiques en ce sens.

S'exprimant à ENA, l'ambassadeur Alexander Nigusse, responsable des relations publiques internationales de la Fédération, a affirmé que l'accès à la mer constitue un levier essentiel pour le développement économique et social du pays.

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Il a précisé que la Fédération entend accompagner les initiatives nationales en mobilisant la jeunesse et en sensibilisant l'opinion publique.

Selon lui, les jeunes ont une responsabilité particulière dans la défense des intérêts nationaux et doivent participer de manière informée à la réalisation de l'objectif d'accès maritime.

Dans le même esprit, plusieurs jeunes interrogés ont partagé cette position.

Abenezer Ermias a estimé que la question bénéficie déjà d'une reconnaissance internationale, tout en appelant à renforcer la visibilité du dossier à travers une mobilisation accrue sur les réseaux sociaux, notamment via les formats numériques et les récits historiques.

De leur côté, Ruth Shewankta et Feven Fikadu ont souligné que cette question dépasse le seul cadre gouvernemental.

Ils ont insisté sur la nécessité d'une implication de l'ensemble des citoyens, en particulier des jeunes, estimant que le projet d'accès à la mer relève d'un effort collectif porté par toute une génération.

Lire l'article original sur ENA.

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