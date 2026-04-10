Ethiopie: Le vice-Premier ministre plaide pour une solidarité africaine renforcée face aux défis de la crise climatique

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre, Temesgen Tiruneh, a plaidé pour un renforcement de l'unité africaine, la présentant comme essentielle à l'édification d'un continent résilient face à l'intensification des défis environnementaux.

S'exprimant devant les participants de la 16e Conférence des Parties africaines sur les capacités de gestion des risques (ARC-COP16), tenue au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, Temesgen Tiruneh a appelé les pays africains à dépasser les approches fragmentées pour privilégier des réponses concertées et portées par le continent.

Soulignant que l'Afrique subit de plein fouet les effets de la crise climatique mondiale, il a estimé que cette situation devait servir de catalyseur à une solidarité accrue plutôt que de nourrir les divisions.

Selon lui, l'heure n'est pas au découragement, mais à la détermination, à l'unité et à la mobilisation de l'esprit africain.

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Le vice-Premier ministre a insisté sur le fait que le changement climatique n'est plus une menace lointaine, mais une réalité tangible qui affecte directement les populations et les moyens de subsistance à travers le continent.

Il a rappelé que l'unité africaine ne doit pas être perçue comme un simple idéal, mais comme un levier concret pour renforcer la résilience collective.

Critiquant les approches essentiellement réactives face aux catastrophes, Temesgen Tiruneh a plaidé pour un changement de paradigme axé sur la prévention et l'anticipation. Il a mis en garde contre une dépendance persistante à l'aide extérieure après les crises, appelant à bâtir des systèmes autonomes et durables.

Dans cette optique, il a souligné la nécessité d'investir dans des solutions scientifiques, des dispositifs d'alerte précoce et des stratégies de gestion des risques afin de protéger à la fois les moyens de subsistance et la souveraineté des États africains.

Réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie, il a mis en avant des initiatives majeures telles que l'Initiative pour un héritage vert, ainsi que les efforts visant à atteindre la sécurité alimentaire et à développer les infrastructures d'énergies renouvelables pour soutenir l'intégration régionale.

Il a également insisté sur l'importance de renforcer les institutions continentales, notamment la Capacité africaine de gestion des risques, qu'il a qualifiée d'essentielle pour bâtir une résilience durable en Afrique.

En conclusion, Temesgen Tiruneh a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie de jouer un rôle moteur et de collaborer étroitement avec ses partenaires africains, affirmant que l'avenir du continent doit être façonné par la résilience, la souveraineté et un progrès partagé.