Afrique: Scrutin clé à Djibouti - Les électeurs votent pour élire leur président

Addis-Abeba — Les citoyens de Djibouti votent aujourd'hui lors d'une élection présidentielle déterminante, appelée à orienter l'avenir du pays pour les cinq prochaines années.

Dans ce pays riverain de la mer Rouge, les électeurs ont commencé à voter dès les premières heures de la matinée de vendredi. Selon l'agence de presse éthiopienne (ENA), la participation s'annonce élevée, avec une affluence notable dans les bureaux de vote à travers Djibouti.

Le président sortant, Ismaïl Omar Guelleh, se présente pour un sixième mandat sous la bannière de l'Union pour la majorité présidentielle (UMP).

Il fait face à des candidats de l'opposition, notamment issus du Centre démocratique unifié (CDU) et de l'Union pour la démocratie et la justice (UDJ), dans un scrutin que les analystes jugent particulièrement disputé et à forts enjeux.

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Après plusieurs semaines de mobilisation politique intense, le pays se trouve à un moment charnière. La campagne électorale, étalée sur deux semaines, a été rythmée par des meetings, des débats publics et des échanges directs avec les citoyens à l'échelle nationale.

Le directeur de campagne de l'UMP, Abdallah Abdillahi Miguil, a exprimé sa confiance quant à la régularité du processus électoral, affirmant que tous les candidats avaient pu présenter librement leurs programmes dans le respect du cadre légal.

Il a également souligné que le président Ismaïl Omar Guelleh avait mené une campagne dynamique à travers le pays, prenant part à des rassemblements nationaux et exposant son programme aux côtés de ses adversaires, dans un climat qu'il a décrit comme compétitif mais pacifique.

Selon lui, la campagne s'est déroulée dans le calme, marquée par des échanges d'idées sans violence ni tensions majeures, illustrant l'engagement de Djibouti en faveur de la tolérance et d'une compétition équitable.

Des observateurs internationaux et des partenaires participent également au suivi du scrutin, contribuant à renforcer la confiance dans la transparence et la crédibilité du processus électoral.

Dans ce cadre, une mission d'observation de Autorité intergouvernementale pour le développement, dirigée par Mulatu Teshome et comprenant Mohamed Abdi Ware, est déployée sur le terrain pour observer l'élection présidentielle djiboutienne de 2026.

La mission a mené des consultations avec les ambassadeurs auprès du secrétariat de l'IGAD, collaboré avec la mission d'observation électorale de Union africaine, échangé avec des organisations de la société civile djiboutienne et tenu des discussions avec la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Elle a également organisé des sessions de formation à l'intention des observateurs en vue du jour du scrutin.

L'IGAD a réaffirmé son engagement en faveur d'un processus électoral pacifique, crédible et transparent à Djibouti.

Les autorités comme les acteurs politiques ont insisté sur le fait que le vote devrait se dérouler dans le calme.

Pour de nombreux analystes, ce scrutin représente un moment démocratique déterminant pour Djibouti, où les citoyens sont appelés à décider de l'avenir du pays dans un climat de paix et de transparence.