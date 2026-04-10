Afrique: Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a marqué les esprits au Forum de Vienne sur l'énergie et le climat 2026.

Addis-Abeba — Lors du Forum international de Vienne sur l'énergie et le climat 2026, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a défendu une transition africaine vers une croissance industrielle à faible émission de carbone, en s'appuyant sur les énergies renouvelables et les ressources en minéraux critiques du continent.

D'après une publication du ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux, Gedion Timothewos a insisté sur la nécessité urgente de surmonter les obstacles structurels, notamment le faible accès à l'énergie, les déficits en infrastructures et les contraintes liées à l'accès aux marchés.

Il a également appelé à un renforcement des financements concessionnels, en particulier en faveur des pays les moins avancés (PMA) et des pays africains enclavés.

Il a en outre mis en avant l'engagement ambitieux de l'Éthiopie en matière de résilience climatique, reposant sur des investissements importants dans les énergies renouvelables -- qui assurent environ 95 % de la production énergétique -- ainsi que sur une stratégie d'industrialisation verte, incluant des parcs industriels écologiques.

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Par ailleurs, en marge du Forum international de Vienne sur l'énergie et le climat 2026, le ministre a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues d'Autriche et du Soudan du Sud.

Lors de son entretien avec la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Beate Meinl-Reisinger, les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, notamment à travers le commerce, les investissements, le tourisme et les énergies renouvelables.

Enfin, au cours de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, Monday Semaya Kumba, les discussions ont porté sur des enjeux bilatéraux et régionaux d'intérêt commun.