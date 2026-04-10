Nigeria: Une attaque djihadiste à Abuja a été démentie, mais l'insécurité reste préoccupante dans plusieurs régions du pays

Abuja — « Des informations totalement fausses, trompeuses et malveillantes ». C'est ainsi que la police nigériane a qualifié les affirmations contenues dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles la capitale fédérale nigériane, Abuja, était attaquée par un groupe djihadiste.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, 10 avril 2026, la police affirme que la vidéo qui circule en ligne a été délibérément montée à partir d'images sans rapport les unes avec les autres afin de semer la panique et de désinformer le public sur les conditions de sécurité dans le Territoire de la Capitale fédérale.

Une personne a été arrêtée, accusée d'avoir publié la vidéo incriminée. « Son arrestation fait suite à des informations fiables et à des enquêtes numériques qui relient le suspect à l'origine et à la diffusion de la vidéo », indique le communiqué.

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Cette fausse vidéo a été publiée au lendemain de l'avertissement lancé par l'ambassade des États-Unis à Abuja, qui déconseille aux citoyens américains de se rendre au Nigeria. Le gouvernement américain a notamment déconseillé à ses ressortissants de se rendre dans pas moins de 23 des 36 États qui composent la Fédération nigériane. Le Département d'État américain a également autorisé le départ de l'ambassade à Abuja des employés du gouvernement non affectés à des situations d'urgence et de leurs familles, invoquant la détérioration des conditions de sécurité dans le pays. L'ambassade a par ailleurs annoncé séparément la suspension des rendez-vous pour les visas, mais a précisé que les services destinés aux citoyens américains restaient disponibles en cas d'urgence et sur rendez-vous. Elle n'a fourni aucune justification pour cette suspension ni précisé sa durée.

Des informations continuent d'affluer de différentes régions du Nigeria concernant des attaques perpétrées par ceux que l'on désigne généralement sous le terme de « bandits ». Rien qu'hier, 9 avril, les incidents suivants ont été signalés : dans l'État de Sokoto, au moins cinq personnes ont été tuées et 22 autres enlevées lors d'attaques menées dans trois localités différentes ; dans l'État du Plateau, des bandes de bergers peuls ont tué au moins 8 personnes dans le village de Mbwelle ; dans l'État de Borno, un général de l'armée et plusieurs soldats ont été tués lors d'une tentative d'attaque contre une base militaire à Benisheikh ; dans l'État de Zamfara, un agent de santé communautaire (Community Health Officer, CHO) et cinq autres personnes ont été tuées tandis qu'un centre de soins de santé de base a été incendié dans la communauté de Yarkatsinan Laka, dans la zone de gouvernement local de Bungudu, qui a été attaquée par un « groupe important de bandits arrivés à moto, au nombre de plus de 50, et armés d'armes sophistiquées », selon les déclarations d'un porte-parole de la police.

Dans le nord du Nigeria, entre le dimanche de Pâques et le jeudi 9 avril, près d'une centaine de personnes ont été tuées par des djihadistes et des bandes criminelles, qui ont intensifié leurs attaques contre des bases militaires et des villages.