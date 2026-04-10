Togo: Lomé a son nouvel archevêque

Deux ans d'attente. Deux ans d'intérim. Et ce vendredi, enfin, une certitude : Mgr Isaac Gaglo est le nouvel archevêque de Lomé, nommé par le Pape Léon et confirmé lors d'une réunion diocésaine en présence du Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi.

La nouvelle met fin à une période inédite dans l'histoire récente de l'Église catholique au Togo. Depuis le décès de Mgr Nicodème Barrigah-Benissan en 2024, Mgr Gaglo assurait seul la gestion de l'archidiocèse de Lomé, en administrateur apostolique, tout en continuant d'exercer ses fonctions d'évêque d'Aného, poste qu'il occupait depuis février 2008.

Ordonné prêtre le 9 août 1985 par le Pape Jean-Paul II, Mgr Isaac Gaglo entre dans sa nouvelle mission à 68 ans, avec derrière lui 41 ans de vie sacerdotale, une vie entière au service de l'Église.

Sa première réaction, empreinte d'humilité et de foi, a donné le ton de ce qu'il entend incarner : « Nous adressons notre respectueuse et filiale gratitude au Très Saint-Père pour la confiance qu'il me témoigne en m'appelant à cette nouvelle mission. », a déclaré l'archevêque de Lomé.