Togo: Les Togolais de l'étranger, au coeur de la stratégie de développement

Il y a une ressource que le Togo n'a pas encore pleinement exploitée. Elle ne se trouve pas dans le sous-sol, ni dans les ports ou les zones industrielles.

Elle vit à Paris, à Montréal, à Dakar, à Bruxelles, compétente, connectée, et souvent désireuse de contribuer au pays qu'elle a quitté. C'est la diaspora. Et le gouvernement a décidé qu'il était temps d'en faire un véritable levier de développement.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM Togo), en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et le celui de la Sécurité, a lancé jeudi une concertation sur l'engagement des Togolais vivant à l'extérieur.

Autour de la table : décideurs publics, partenaires techniques et financiers, et membres de la diaspora venus de plusieurs pays africains, Sénégal, Maroc, Rwanda, Mali, Burkina Faso. Les échanges portent sur des questions concrètes : comment structurer les modèles d'engagement ? Comment organiser le transfert de compétences ? Quels outils financiers innovants permettraient de canaliser les ressources de la diaspora vers les projets de développement prioritaires ?

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L'ambition n'est pas de lancer un appel émotionnel à la diaspora. C'est de construire un cadre institutionnel solide, dans lequel les Togolais de l'étranger peuvent s'impliquer de manière organisée, prévisible et alignée sur les priorités nationales, aux côtés des pouvoirs publics, et non en marge.

Investissements, transferts de savoir-faire, participation aux programmes publics : les leviers sont multiples. Mais ils supposent une architecture claire, des interlocuteurs identifiés et des mécanismes qui donnent confiance. C'est précisément ce que cette concertation cherche à poser.

La vision portée par Lomé, avec l'appui de l'OIM et de la BAD, repose sur une conviction simple mais profonde : le développement durable du Togo ne se construira pas en ignorant la moitié de ses talents.

Ceux qui ont quitté le pays ont emporté avec eux des compétences, des réseaux et des ressources. Les ramener - pas nécessairement physiquement, mais stratégiquement - est l'un des défis les plus prometteurs que le gouvernement puisse relever.