Afrique de l'Ouest: État d'avancement de l'Uemoa/Abdoulaye Diop - 'Je suis venu rendre compte au Chef de l'État'

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu, hier, au Palais présidentiel, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), Abdoulaye Diop, a été reçu le 9 avril 2026 en audience par le Président de la République, Alassane Ouattara. Au terme de cette rencontre, il a indiqué être venu faire le point sur la marche de l'Union au Chef de l'État, également président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement.

"L'objet de l'audience, naturellement, était de venir rendre compte à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire de l'état d'avancement de notre Union ", a-t-il déclaré.

Au cours des échanges, Abdoulaye Diop a présenté la situation macroéconomique de l'espace communautaire, mettant en avant une dynamique globalement positive. Selon lui, l'Union continue d'enregistrer une croissance économique soutenue avec de bons indicateurs.

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Les discussions ont également porté sur les perspectives macroéconomiques, dans un contexte international marqué par des incertitudes. "Nous suivons cette situation de très près", a-t-il souligné, précisant que ces questions avaient été récemment examinées en Conseil des ministres de l'Union.

Sur les enjeux majeurs pour l'avenir de l'Uemoa, des orientations ont été données par le Chef de l'État en vue de consolider les acquis, renforcer l'intégration économique et améliorer le suivi de l'environnement international. L'objectif, selon Abdoulaye Diop, est de permettre aux États membres de maintenir leur résilience face aux crises et de préserver la dynamique de l'Union.

L'entretien a également permis d'aborder le contexte sous-régional ainsi que les questions institutionnelles. À ce sujet, le président de la Commission s'est dit confiant quant à la capacité de l'Union à poursuivre ses avancées au bénéfice des populations.

Par ailleurs, Abdoulaye Diop a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire qu'il considère comme un pilier de l'Union. Il a notamment relevé la solidité des indicateurs macroéconomiques, les progrès en matière de gouvernance ainsi que les efforts de mobilisation des ressources, tant internes qu'externes.

Il a, en outre, mis en exergue les innovations financières engagées par le pays qui ont contribué à soulager le marché financier sous-régional. "C'est ce que l'on attend d'un pays leader", a-t-il affirmé, exprimant le souhait que cette dynamique inspire les autres États membres, notamment pour le financement des économies et du secteur privé.

Pour conclure, Abdoulaye Diop a traduit sa gratitude au Président Ouattara pour son engagement constant en faveur de l'intégration régionale. Il a salué sa disponibilité et son appui aux actions de l'Union, "pour le bien des États et surtout des populations".