Afrique: Télécom - Orange dévoile un plan à 5 milliards d'euros en Afrique et au Moyen-Orient

Dans une mise en scène proche d'un grand oral stratégique, Christel Heydemann, CEO d'Orange et Yasser Shaker, CEO d'Orange Afrique et Moyen-Orient, ont levé le voile, le 8 avril à Casablanca, sur la nouvelle feuille de route du groupe Orange. Devant un parterre de journalistes africains et moyen-orientaux, les dirigeants ont esquissé les contours d'un plan qui ambitionne de repositionner l'opérateur comme un acteur central de la transformation numérique des économies émergentes.

Au coeur de cette stratégie, une conviction martelée : "Trust is a key element of our promise". Une déclaration qui dépasse le simple slogan pour structurer l'ensemble des priorités du groupe.

Une base financière solide pour soutenir l'expansion

Forte de "plus de 40 milliards d'euros de revenus" réalisés en 2025, selon Christel Heydemann, Orange entend capitaliser sur une génération de cash robuste et "un bilan solide" pour financer ses ambitions. Après un précédent plan axé sur l'exécution et la rationalisation, le groupe se juge désormais "plus fort, plus simple et plus performant".

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Ce socle financier permet à l'opérateur d'aborder une nouvelle phase offensive, tournée vers l'innovation et la conquête de relais de croissance, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

3 piliers pour structurer la croissance

Le plan stratégique, baptisé "Trust the future", repose sur 3 axes majeurs.

Le premier, la proximité client, vise à renforcer la fidélisation et la personnalisation des services grâce à l'intelligence artificielle, avec pour objectif d'élargir significativement de 40 millions la base clients du groupe à l'horizon 2028. "Nous voulons que nos clients soient fiers d'être clients d'Orange", insiste la dirigeante.

Le deuxième pilier, la croissance par l'innovation, cible des segments à fort potentiel comme le cloud, la cybersécurité, les services financiers mobiles ou encore les super-applications telles que Max it. L'ambition est de gagner d'ici 2028, 20 millions d'utilisateurs Orange Money supplémentaires, 50 millions d'utilisateurs Max it supplémentaires, ainsi qu'une croissance annuelle moyenne de 10% des revenus B to B.

Enfin, le troisième axe repose sur "l'excellence à grande échelle", capitalisant sur la présence du groupe dans 26 pays pour mutualiser expertises, technologies et partenariats. Cette approche, qui consiste à généraliser l'utilisation de l'IA (de la relation client à la gestion de réseau) devrait générer plus de 600 millions d'euros de valeur ajoutée d'ici 2028. En outre, l'optimisation des achats devrait permettre de réaliser 1 milliard d'euros d'économies.

L'Afrique et le Moyen-Orient, moteur stratégique

Dans cette nouvelle équation, la région Afrique Moyen-Orient s'impose comme un levier clé. Avec un portefeuille équilibré, où aucun pays ne dépasse 10 à 15% des performances globales, Orange se distingue de nombreux concurrents plus dépendants de marchés uniques.

"Nous sommes présents sur la plupart de nos marchés en position de leader", souligne Yasser Shaker, mettant en avant "14,8 milliards d'euros de revenus" et des dizaines de millions d'utilisateurs actifs, notamment sur Orange Money et la super-application Max it, déjà déployée dans 16 pays.

Un pari massif sur les infrastructures et l'inclusion

Le groupe prévoit d'investir près de 5 milliards d'euros sur 3 ans dans la région. Objectif, déployer plus de 15 000 sites en zones rurales, doubler les capacités de fibre optique et renforcer les infrastructures de connectivité.

Cette stratégie s'appuie sur une réalité démographique singulière. "L'âge moyen est proche de 20 ans", rappelle Yasser Shaker, dans une région où 45% de la population reste non bancarisée. Une configuration qui ouvre des perspectives considérables pour les services mobiles financiers.

Autre levier majeur, l'impact macroéconomique de la connectivité. "Chaque augmentation de 10% de la pénétration mobile peut générer environ 2% de croissance du PIB", souligne-t-il, soit un effet deux fois supérieur à la moyenne mondiale.

Une vision sociétale assumée

Au-delà des performances économiques, Orange inscrit son plan dans une logique de responsabilité élargie. "Le digital est un levier clé pour faire le bien", affirme Christel Heydemann.

Le groupe mise sur l'inclusion numérique, avec 53 Orange Digital Centers déjà déployés et plus de 4 millions de personnes formées. Un million de bénéficiaires supplémentaires est attendu d'ici 2030.

Sur le plan environnemental, l'opérateur vise la neutralité carbone à horizon 2040, avec un objectif intermédiaire de réduction de 45% des émissions d'ici 2030.

Une ambition portée par la jeunesse africaine

Dans un monde marqué par les incertitudes géopolitiques et les fractures technologiques, Orange entend faire de la confiance un avantage compétitif. "Nos enfants se demandent si le monde que nous construisons vaut la peine", observe Christel Heydemann. "C'est notre engagement de façonner un futur dont nous serons fiers".

Un cap qui résonne particulièrement en Afrique, où la jeunesse, l'essor du mobile et les besoins en inclusion financière dessinent un terrain d'expansion unique.

"Orange croit en notre région, en nos populations et en notre avenir", conclut Yasser Shaker.

Derrière cette profession de foi, une stratégie claire : faire de la connectivité un catalyseur de croissance, tout en consolidant la position du groupe comme acteur incontournable du numérique sur les marchés émergents.