Cote d'Ivoire: Souveraineté alimentaire - L'appel fort de Bruno Koné aux investisseurs francophones

La Côte d'Ivoire mobilise investisseurs et partenaires pour accélérer la transformation de son agriculture et renforcer sa souveraineté alimentaire.

La 8e conférence annuelle du Réseau international des agences francophones de promotion des investissements (Riafpi), s'est le 9 avril 2026 à Abidjan. A cette occasion, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a lancé un appel aux Agences de promotion des investissements (Api) à investir dans le secteur et dans les agropoles qui ouvrent des perspectives prometteuses pour une agriculture inclusive, compétitive et durable.

Dans l'objectif de soutenir la Côte d'Ivoire dans sa stratégie de développement de chaînes de valeur agricoles résilientes et créatrices d'emplois. Pour le ministre, ces structures constituent des leviers essentiels pour lever les barrières et attirer davantage de capitaux dans le secteur agricole. « Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ». Par cette formule, Bruno Nabagné Koné a plaidé pour un changement de paradigme face aux défis alimentaires et à la pression démographique croissante.

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Dans cette dynamique, le gouvernement mise sur une approche intégrée : modernisation de l'agriculture, innovation, valorisation des produits locaux et structuration des investissements. Les agropoles apparaissent comme des pôles d'attractivité majeurs pour une agriculture compétitive et durable.

Haute patronne de la cérémonie, Françoise Remarck a insisté sur la nécessité d'une action collective pour transformer les potentialités agricoles en opportunités économiques concrètes au sein de l'espace francophone.

De son côté, le président du Riafpi, Ghislain Moandza Mboma, a invité les Api à jouer pleinement leur rôle de catalyseur, en facilitant les investissements et en accompagnant les projets structurants. Actrice clé de cette dynamique, Solange Amichia, Directrice générale du Cepici, a été saluée pour son implication dans l'organisation de cette rencontre. Elle a notamment pris part aux échanges sur le rôle des Api dans la mobilisation des investissements et l'accompagnement des investisseurs, aux côtés d'experts et de décideurs du secteur.

Réunissant institutions, investisseurs et partenaires internationaux, cette conférence confirme l'ambition de la Côte d'Ivoire de faire de l'agriculture un moteur de croissance durable, capable de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire et de transformation économique.