Tunisie: Maâmoura - L'ambition d'une cité « zéro déchet » portée par les énergies vertes

La municipalité de Maâmoura a franchi une étape décisive dans sa transition écologique. En lançant un projet pilote d'envergure dans le domaine des énergies renouvelables, la commune aspire à devenir un modèle de ville « zéro déchet », alliant sobriété énergétique et gestion circulaire des ressources.

Dans une déclaration accordée à la radio, Jamila Nsiri, Secrétaire Générale et chargée de la gestion de la municipalité, a précisé que cette initiative s'inscrit dans une coopération stratégique avec un partenaire allemand.

Ce programme repose sur une vision globale qui combine le recyclage systématique et la promotion des énergies alternatives pour transformer durablement le paysage urbain.

Une stratégie d'autonomie énergétique

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Le volet actuel du projet, dont l'investissement s'élève à 200 000 dinars, se concentre sur l'équipement de la salle pluridisciplinaire municipale en panneaux photovoltaïques. Cette installation vise à réduire drastiquement la facture d'électricité de la ville, qui pèse actuellement près de 200 000 dinars par an sur le budget communal. À terme, la municipalité prévoit, en concertation avec les autorités de tutelle, de réorienter l'excédent d'énergie produite vers le réseau d'éclairage public, optimisant ainsi chaque kilowatt généré.

L'agilité administrative est l'un des points forts de cette opération. En optant pour un mécanisme de consultation directe où le partenaire allemand assure la gestion contractuelle et financière, la commune a pu s'affranchir des lenteurs bureaucratiques habituelles. Ce mode opératoire garantit une mise en oeuvre rapide, avec une finalisation des travaux prévue sous soixante jours.

Économie circulaire et gisements d'emplois

Au-delà de l'énergie, Maâmoura s'attaque au défi des déchets de construction et des résidus verts, un fléau qui alimente souvent les décharges sauvages. Un budget complémentaire de 250 000 dinars a été mobilisé pour transformer ces nuisances en ressources. Inspirée par des modèles de réussite italiens, la municipalité prévoit de convertir les déchets végétaux en fertilisants organiques, tandis que les gravats seront valorisés pour le remblayage et l'aménagement des infrastructures routières.

Cette transition écologique ne se limite pas à la protection de l'environnement ; elle se veut également un levier de croissance économique locale. Jamila Nsiri a souligné que ces chantiers verts constituent un terreau fertile pour l'émergence de startups, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi pour la jeunesse de la région.

Une vitrine africaine sur la scène mondiale

Le rayonnement de Maâmoura dépasse désormais les frontières tunisiennes. La commune a été distinguée comme la première municipalité d'Afrique du Nord invitée à participer à une conférence internationale sur les énergies renouvelables en Tanzanie, du 21 au 26 juin prochain.

Lors de ce sommet, Maâmoura exposera son modèle de développement devant un parterre de bailleurs de fonds et de partenaires internationaux, notamment français et allemands. Cette tribune mondiale représente une opportunité majeure pour attirer de nouveaux investissements et consolider le statut de la ville en tant que pionnière de l'écologie urbaine dans le bassin méditerranéen.