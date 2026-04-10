Tunisie: Affaire Mongia El Manaï - Le fils, l'ex-mari et deux complices renvoyés devant la Chambre Criminelle

La justice a franchi une étape décisive dans l'affaire du meurtre de l'avocate Mongia El Manaï. La Chambre d'accusation a officiellement ordonné le renvoi des suspects devant la Chambre Criminelle du Tribunal de première instance de Tunis. Les accusés devront répondre de chefs d'inculpation particulièrement lourds, à savoir l'homicide volontaire avec préméditation et la complicité de meurtre.

Le dossier judiciaire révèle une implication familiale glaçante. Les investigations désignent en effet les deux fils de la victime, respectivement ingénieur et médecin, ainsi que son ex-mari, un homme d'affaires notoire. Un quatrième individu, employé dans une station de lavage automobile, figure également parmi les prévenus dans cette affaire qui a secoué l'opinion publique.

Les circonstances du drame, telles que relatées dans les pièces du dossier, témoignent d'une violence extrême. Le corps de la victime avait été découvert dénudé et entièrement calciné au fond d'un canal dans le gouvernorat de Manouba. Selon les éléments de l'enquête, ce passage à l'acte criminel orchestré par les membres de sa propre famille, avec l'aide d'un tiers, aurait pour origine de profonds différends financiers.