Tunisie: Emploi - 72 plaintes déposées contre des bureaux d'emploi fictifs proposant des contrats à l'étranger

Le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Riadh Chaoued, a annoncé lors d'une séance plénière au Parlement ce vendredi 10 avril 2026, que le ministère a transmis 72 plaintes en 2025 contre des bureaux d'emploi anarchiques.

Ces établissements sont accusés d'escroquer les jeunes en leur faisant miroiter de faux contrats de travail à l'étranger.

Le ministre a souligné que cette action est menée en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le Chargé général des litiges de l'État.

Il a appelé les demandeurs d'emploi souhaitant s'expatrier à vérifier la légalité des agences de recrutement via le site officiel du ministère.

Enfin, le ministre a affirmé que les efforts se poursuivent pour élaborer un projet de loi durcissant les sanctions contre ces pratiques, qu'il a qualifiées de véritables opérations de traite d'êtres humains.