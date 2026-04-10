Tunisie: Groupe chimique de Mdhilla - Émanations de gaz suite à une panne technique

La délégation de Mdhilla, dans le gouvernorat de Gafsa, a enregistré, hier, des émanations de gaz provenant du complexe chimique.

Selon des sources informées citées par notre correspondant régional, ces émissions résultent d'une panne survenue au niveau de l'unité d'acide sulfurique ainsi que d'un problème électrique. L'équipe de maintenance est intervenue pour effectuer les réparations, et un retour à la normale des émissions est attendu prochainement.

De son côté, le conseil local de Mdhilla a publié un communiqué tenant les parties concernées pour responsables du respect des engagements précédents, rappelant le droit des citoyens à vivre dans un environnement sain et dénonçant toute négligence envers leur sécurité.