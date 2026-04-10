Tunisie: Trafic d'ecstasy - Un ancien fonctionnaire public écope de 30 ans de prison

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines allant de 20 à 30 ans de prison à l'encontre de quatre individus membres d'un réseau international de trafic de comprimés psychotropes.

Parmi les condamnés figure un ancien fonctionnaire public, qui a écopé de la peine la plus lourde, soit 30 ans de réclusion.

Les faits : une saisie majeure au port

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L'affaire remonte à une opération de contrôle menée par les agents de la douane au port de la Goulette. Soupçonnant un véhicule en provenance d'un pays européen, l'équipe douanière a procédé à une inspection minutieuse par scanner.

Les rayons X ont alors révélé la présence d'objets suspects dissimulés avec soin à l'intérieur des cavités des portières du véhicule.

Le butin et le mode opératoire

Après le démontage des parois, les agents ont saisi une cargaison massive de 6 000 comprimés d'ecstasy. Cette drogue était répartie dans des sachets prêts à être écoulés sur le marché local tunisien pour des sommes colossales.

L'enquête a révélé que ce réseau opérait de manière très professionnelle pour acheminer ces poisons à travers les frontières.

Les accusés ont été reconnus coupables des chefs d'inculpation suivants, à savoir la formation et l'adhésion à un gang international de trafic de stupéfiants et la

détention, le transport, l'offre et la vente de substances stupéfiantes classées au « Tableau B ».

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