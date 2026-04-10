Tunisie: Ligue 1 - 25e journée - ASG - Le match de vérité

Les Gabésiens seront devant l'obligation de gagner pour ne pas gâcher une ultime opportunité de rester dans la course pour le maintien.

Malgré sa position très délicate au classement général (15e avec 17 points) et le considérable écart de 8 points qui le sépare de la treizième place, occupée conjointement par l'USBG et l'OB avec 25 points, le Carrelage de Gabès n'a pas encore enterré son espoir de pouvoir échapper même miraculeusement au purgatoire. Avec quatre rencontres à domicile et deux seulement dans l'arène de ses adversaires pour les six matches restants, le calendrier lui offre une opportunité de pouvoir déjouer tous les pronostics défavorables et assurer le maintien.

Ça passe par un sans-faute et le plein de points dans les deux matches successifs à Gabès contre l'USBG et l'ESM. Un seul faux pas dans ces deux matches-couperets pourrait condamner Abdelkader Chouaya et ses partenaires à une capitulation prématurée. C'est dire l'immensité du fardeau qui va peser lourdement sur les jambes des joueurs Gabésiens dans cette série de matches à quitte ou double.

Une bonne occasion pour rebondir

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Le match d'aujourd'hui contre l'USBG est donc d'une importance capitale pour les protégés du coach Mohamed Tlemceni. Certes, Abdelkader Chouaya et ses coéquipiers n'ont pas pu éviter la défaite contre le CA, mais leur prestation honorable les a revigorés et les a persuadés qu'ils ont les moyens de rebondir après une très longue période difficile. Pour y parvenir, il va falloir être bon durant tout le match, avec un jeu plus offensif tout en restant bien vigilant et constamment concentré derrière.

Les seuls changements attendus que va opérer le coach Mohamed Tlemceni, par rapport à son dernier match contre le CA, seront de faire confiance à Nidhal Saied comme élément-clé du dispositif du milieu de terrain aux côtés de Hakim Tka, Iheb Ben Amor et Ridouane Assane et de titulariser Mohamed Amine Khadhraoui sur le couloir droit pour mieux étirer le jeu sur les côtés et créer de multiples brèches dans une défense adverse hyper renforcée. Avec l'espoir que cette approche audacieuse d'un match décisif donnera ses fruits avec un succès qui redonnera des couleurs, à des fans qui seront absents dans les gradins (match à huis clos) et qui continuent à croire que les carottes ne sont pas encore cuites pour leur équipe.