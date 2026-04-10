Tunisie: Ligue 1 - 25e journée - USBG - Obligation de rachat

Hidoussi et ses joueurs n'ont plus le luxe de perdre des points.

Après son nul frustrant contre l'ESM, l'USBG ne s'est pas encore éloignée de la queue du peloton et a donc grandement besoin d'engranger le maximum de points dans les six matches restants pour atteindre l'objectif maintien.

L'entraîneur Sofiene Hidoussi, très déçu d'avoir raté l'opportunité de creuser davantage l'écart avec le trio du bas du tableau, est mis devant l'obligation d'éviter face à l'ASG un autre revers qui pourrait mettre son équipe dans de très mauvais draps et lui coûter très cher. Notamment avec un calendrier de matches restants loin d'être favorable à ses protégés. Mais ce rachat devant la Zliza, dont il a grandement besoin, n'est pas une mission de tout repos.

Remaniements dans le onze de départ

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Sofiene Hidoussi, qui n'a pas été très satisfait du rendement de ses protégés devant l'équipe du Bassin minier, va sans doute opérer un bon nombre de changements dans le onze qui va débuter le match. Raed Gazzeh pourrait reprendre sa place dans les buts et faire revenir Lassâad Hammami sur le banc des suppléants. Daniel Oboh est pressenti lui aussi pour récupérer le poste de latéral droit à la place de Wael Abdi suspendu. Salah Harrabi, entré en cours de jeu contre l'ESM , sera titulaire dans une défense à trois pour mieux verrouiller les accès dans l'axe d'une défense qui sera à coup sûr rudement mise à l'épreuve.

Les remaniements pourraient aussi toucher le milieu de terrain avec l'incorporation de Jassem Abcha dans l'option pour un rideau défensif avancé avec trois récupérateurs chevronnés. En attaque, il y aurait aussi des modifications surtout que le trio de départ contre l'ESM (Chachia, Hakimi , Kada ) n'a pas bien performé. Borhan Hakimi, Lamin Touray et Idriss Mhirsi sont donc pressentis pour être choisis comme fers de lance d'une attaque dont le jeu sera basé sur le contre et les transitions rapides avec les boulevards qu'offrirait une Zliza forcée à faire le jeu.