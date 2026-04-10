Tunisie: Lancement de « jiha.com » - Pour un meilleur accès aux opportunités d'emploi et de formation dans les régions

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé ce vendredi qu'une nouvelle plateforme numérique baptisée « jiha.com » sera lancée au cours du mois de juin prochain.

Lors d'une séance plénière tenue aujourd'hui au Parlement, le ministre a précisé que « cette plateforme vise à fournir une base de données complète aux citoyens et aux investisseurs. Elle comprendra une cartographie des centres de formation professionnelle, des établissements d'enseignement supérieur et des spécialités disponibles, ainsi que des entreprises économiques de chaque gouvernorat. »

L'objectif de cette initiative est de renforcer la visibilité des données et de faciliter l'accès aux opportunités de formation et d'emploi au niveau régional.

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