Tunisie: Grombalia - Un nouveau puits profond pour sécuriser l'accès à l'eau potable

Le calvaire des habitants des zones rurales de Grombalia touche peut-être à sa fin. Le Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul vient d'annoncer le lancement imminent de travaux hydrauliques d'envergure pour sécuriser l'accès à l'eau potable dans la région.

L'espoir renaît pour les habitants du massif de Jbel Trif. Jalel Rabhi, ingénieur général et chef de la division de l'eau au sein de la délégation régionale de Nabeul, a confirmé que les opérations de forage d'un nouveau puits profond débuteront dans les jours à venir. Ce chantier stratégique, dont la foreuse est déjà positionnée sur site, vise à alimenter spécifiquement les localités de Laadhar et Sidi Bahr.

Un investissement majeur pour 480 foyers

Cette infrastructure hydraulique n'est pas seulement un défi technique, c'est avant tout une réponse d'urgence à une crise sociale qui perdure. Une fois opérationnel, le puits permettra de stabiliser le réseau et de garantir un approvisionnement régulier pour près de 480 familles. Le projet, dont le coût global est estimé à 392 000 dinars, devrait être achevé dans un délai de trois mois.

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Le responsable a insisté sur la portée symbolique et pratique de cette initiative. Pour lui, il s'agit de répondre à une attente citoyenne de longue date et de concrétiser le droit fondamental à l'eau, améliorant ainsi durablement la qualité de vie des résidents.

La fin des coupures estivales

La situation était devenue critique pour les communautés de Ladhare et Sidi Bahr. Situées en bout de réseau de l'association hydraulique de Jbel Trif, ces zones subissaient de plein fouet l'essoufflement d'une infrastructure vieillissante desservant plus d'un millier d'habitants.

Les riverains avaient, à de nombreuses reprises, manifesté leur exaspération face aux coupures chroniques qui frappent la région. Ces pénuries devenaient particulièrement insupportables lors de la période estivale, où la hausse des températures rendait l'absence d'eau potable particulièrement pénible pour les ménages. Ce nouveau forage promet donc d'apporter un souffle nouveau et une sécurité hydrique indispensable avant les prochaines vagues de chaleur.