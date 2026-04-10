Sénégal: Gandiol - Une vingtaine de femmes formées en secourisme et en natation pour sécuriser la filière ostréicole

Gandiol (Saint-Louis) — Au total, vingt femmes de différents Groupements d'intérêt économique (GIE) ostréicoles ont été formées en natation et aux gestes de premiers secours dans le cadre du programme Fish4ACP, une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

L'objectif est de cette formation, organisée en collaboration avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, est de garantir une durabilité socio-économique et environnementale de la filière ostréicole, a expliqué Amy Collé Gaye, administratrice nationale du programme Fish4ACP au Sénégal.

Mme Gaye s'entretenait, jeudi, avec la presse en marge de la formation qui s'est tenue au Parc national de la Langue de Barbarie.

Amy Collé Gaye a signalé que cinq sessions sont prévues pour répondre aux besoins des acteurs de la filière dans le Gandiolais.

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Les bénéficiaires "sont préparées pour qu'elles puissent, au retour, accompagner les femmes, les former. Elles sont outillées en secourisme et en natation", a-t-elle notamment expliqué.

Chargé de programme à l'ONG Institut de coopération pour le développement en Afrique (ICD Afrique), Modou Balla Faye a, de son côté, indiqué que la filière ostréicole est porteuse d'espoir, car elle nourrit beaucoup de personnes et emploie de nombreuses femmes.

Pour l'adjudant-chef Souleymane Diouf, de la 51e compagnie d'incendie et de secours de Saint-Louis, par ailleurs spécialiste en intervention subaquatique, ces femmes qui travaillent dans le secteur des huîtres ont été formées pour pouvoir sauver des vies en cas d'accident.

L'objectif général de cette session de formation est de renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de sécurité en mer, de natation et de gestes de premiers secours, avec l'appui technique des Sapeurs-pompiers, renseigne une note de presse dont l'APS a reçu une copie.

Le programme Fish4ACP de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.