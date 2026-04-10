Sénégal: Tabaski - 13.000 têtes de moutons attendues dans la région de Sédhiou (gouverneur)

Sédhiou — La région de Sédhiou (sud) table cette année sur 13.000 moutons pour la Tabaski, soit le même objectif que lors de l'édition 2025 de la fête de l'Aïd-el-kébir, a-t-on appris du gouverneur Diadia Dia.

"Lors de la Tabaski 2025, la région avait enregistré 18.000 têtes de moutons, dépassant l'objectif initial de 13.000. Pour l'édition 2026, le même objectif de 13.000 moutons est fixé, avec l'ambition de garantir une meilleure disponibilité et accessibilité pour les ménages", a-t-il déclaré.

Le gouverneur de Sédhiou intervenait jeudi lors d'un comité régional de développement (CRD) portant sur les préparatifs de la fête de Tabaski 2026.

Selon Diadia Dia, cette rencontre a permis aux autorités administratives, aux collectivités territoriales et aux acteurs de la filière ovine d'évaluer l'édition précédente et de définir les mesures nécessaires pour améliorer l'approvisionnement et les conditions de vente de moutons pour la Tabaski de cette année.

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Le CRD a été l'occasion de rappeler les directives du Premier ministre, concernant notamment l'assouplissement du contrôle du transport et l'exonération des droits et taxes, des mesures visant à faciliter l'activité des éleveurs et à encourager l'approvisionnement du marché.

Diadia Dia a signalé qu'un dispositif de suivi et une feuille de route ont été adoptés pour assurer l'application effective de ces mesures, ajoutant que les collectivités territoriales sont invitées à aménager les points de vente et à garantir la disponibilité de l'eau, condition essentielle pour le bien-être des animaux et la réussite des opérations commerciales.

Les acteurs locaux ont assuré de leur détermination à faire leur possible pour un marché mieux régulé pour que les préparatifs de la Tabaski se passent dans la sérénité.