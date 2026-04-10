Sénégal: TRS - Takku Wallu annonce avoir déposé une demande de commission d'enquête parlementaire

Dakar — Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal (opposition) annonce avoir déposé une demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation du mécanisme des Total return swaps (TRS) pour des emprunts sur le marché international.

Takku Wallu Sénégal, le seul groupe parlementaire de l'opposition issu des élections législatives de novembre 2024, dit avoir saisi le bureau de l'Assemblée pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire relative à "l'utilisation, par le gouvernement du Sénégal, de mécanismes financiers de type TRS", indique un communiqué signé de sa présidente, Aïssata Tall Sall.

Le Sénégal a contracté, en 2025, auprès d'Africa Finance Corporation et de First Abu Dhabi Bank en 2025, un emprunt de 650 millions d'euros (soit environ 426 milliards de FCfa) via le Total return swap (TRS).

Le TRS est un instrument de la finance internationale permettant à un acteur d'obtenir des liquidités immédiates en échange du transfert temporaire des risques et des rendements liés à un actif.

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L'information révélée par le Financial Times avait suscité de vives critiques de l'opposition, accusant le gouvernement d'avoir "caché" cette dette.

Lors d'une conférence de presse, le 26 mars 2026, le ministre des Finances et du Budget avait assuré que le recours au TRS a été "rendu public dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances de l'année 2026".

Il avait ajouté que ces opérations se sont faites "dans la légalité, la transparence, la parfaite maitrise des risques" et avec "une communication responsable" devant l'Assemblée nationale et les partenaires du Sénégal.