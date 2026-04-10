Sénégal: L'ARM milite pour une relation équilibrée entre producteurs horticole et commerçants (SG)

Toubacouta — L'Agence de régulation des marchés (ARM) travaille à instaurer une relation équilibrée entre les producteurs et les commerçants, pour qu'aucun acteur ne soit lésé dans la chaîne de production horticole, a déclaré son secrétaire général, Yaya Badji.

"Nous voulons faire en sorte que le producteur et le commerçant puisse avoir une relation équilibrée sur le marché, afin que personne ne soit lésée. C'est une manière d'intensifier la production et permettre à tout le monde d'en profiter", a-t-il dit.

Yaya Badji prenait part à l'ouverture officielle de la Foire horticole à Toubacouta, ouverte jeudi, dans le cadre du projet Gunge Mbay, mis en oeuvre en partenariat avec l'agence belge de coopération internationale (Enabel).

La manifestation se poursuivra jusqu'à samedi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le secrétaire général de l'Agence de régulation des marchés est revenu, à cette occasion, sur les problèmes de stockage de la production horticole, en rassurant que l'Etat compte mettre en place un "programme ambitieux" visant à créer une capacité de stockage 250.000 tonnes en chambre froide.

"Le problème du stockage est global. Presque toutes les zones de production horticole sont confrontées à ce problème. Le programme de l'Etat, une fois mis en place, va permettre d'aider les producteurs à booster leurs cultures et mieux vendre", a-t-il relevé.

Le responsable du projet Gungé Mbay pour Enabel, Ronan Le Marec, a rappelé pour sa part que la production horticole a connu un accroissement rapide dans cette zone depuis 2017.

"Nous accompagnons depuis 2017 avec les collectivités locales, les producteurs de Toubacouta et cela a donné des résultats conséquents. On estime la production de l'oignon à environ 5.000 tonnes et la pomme de terre qui a été relancé récemment à 500 tonnes", a-t-il précisé.

Selon Ronan Le Marec, ces résultats ont été obtenus grâce au renforcement des capacités des petits producteurs et la mise à disposition de petits matériels de production.