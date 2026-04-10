Maroc: 73% des ménages relèvent du modèle familial nucléaire

L'Enquête nationale sur la famille (ENF 2025) du Haut-Commissariat au plan (HCP) révèle que 73% des ménages relèvent du modèle familial nucléaire en 2025, contre 60,8% en 1995, signe d'une polarisation accrue du groupe domestique autour du noyau parental.

Cette mutation se généralise à l'ensemble du territoire, aboutissant à une quasi-convergence entre le modèle familial en ville et celui à la campagne, indique le HCP dans cette enquête qui est élaborée sur la base d'un cadre conceptuel harmonisé, conforme aux standards internationaux.

Sur la période 1995-2025, la progression des familles nucléaires demeure plus soutenue en milieu urbain, où le taux d'accroissement annuel moyen atteint 3,6%, contre 2,4% en milieu rural.

En ville, les contraintes d'accès au logement, l'évolution des normes résidentielles et les transformations des modes de vie favorisent des unités domestiques plus restreintes. A la campagne, la persistance de configurations familiales plus étendues contribue à atténuer la diffusion de la cohabitation nucléaire. Dans cette dynamique, le couple avec enfants célibataires demeure la configuration dominante du foyer domestique (53,9% des ménages), avec une prévalence plus élevée en milieu rural (56,6%) qu'en milieu urbain (52,5%).

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A moyen terme, la consolidation de ce modèle est susceptible d'infléchir les modalités de soutien intergénérationnel et mérite, à ce titre, une attention particulière à même d'accompagner les familles face à ces évolutions structurelles.

L'ENF 2025 couvre un champ thématique large, incluant la composition familiale des ménages, les réseaux familiaux, les solidarités intergénérationnelles, les dynamiques conjugales, la fécondité, les parcours biographiques, la mobilité sociale, les perceptions axiologiques sur la famille, ainsi que les retentissements du numérique sur les relations familiales.

Cette enquête ne se limite pas à décrire des évolutions ; elle constitue une base de données intégrée et multidimensionnelle, appelée à servir de référentiel statistique pour l'analyse des transformations familiales et pour l'éclairage des politiques publiques.