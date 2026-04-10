Maroc: 73% des ménages relèvent du modèle familial nucléaire

10 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'Enquête nationale sur la famille (ENF 2025) du Haut-Commissariat au plan (HCP) révèle que 73% des ménages relèvent du modèle familial nucléaire en 2025, contre 60,8% en 1995, signe d'une polarisation accrue du groupe domestique autour du noyau parental.

Cette mutation se généralise à l'ensemble du territoire, aboutissant à une quasi-convergence entre le modèle familial en ville et celui à la campagne, indique le HCP dans cette enquête qui est élaborée sur la base d'un cadre conceptuel harmonisé, conforme aux standards internationaux.

Sur la période 1995-2025, la progression des familles nucléaires demeure plus soutenue en milieu urbain, où le taux d'accroissement annuel moyen atteint 3,6%, contre 2,4% en milieu rural.

En ville, les contraintes d'accès au logement, l'évolution des normes résidentielles et les transformations des modes de vie favorisent des unités domestiques plus restreintes. A la campagne, la persistance de configurations familiales plus étendues contribue à atténuer la diffusion de la cohabitation nucléaire. Dans cette dynamique, le couple avec enfants célibataires demeure la configuration dominante du foyer domestique (53,9% des ménages), avec une prévalence plus élevée en milieu rural (56,6%) qu'en milieu urbain (52,5%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A moyen terme, la consolidation de ce modèle est susceptible d'infléchir les modalités de soutien intergénérationnel et mérite, à ce titre, une attention particulière à même d'accompagner les familles face à ces évolutions structurelles.

L'ENF 2025 couvre un champ thématique large, incluant la composition familiale des ménages, les réseaux familiaux, les solidarités intergénérationnelles, les dynamiques conjugales, la fécondité, les parcours biographiques, la mobilité sociale, les perceptions axiologiques sur la famille, ainsi que les retentissements du numérique sur les relations familiales.

Cette enquête ne se limite pas à décrire des évolutions ; elle constitue une base de données intégrée et multidimensionnelle, appelée à servir de référentiel statistique pour l'analyse des transformations familiales et pour l'éclairage des politiques publiques.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.