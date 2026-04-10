Maroc: Vers une gouvernance qui protège la mémoire et la souveraineté numérique

Les travaux des premières Assises nationales sur les archives au Maroc se sont ouverts, mercredi à Rabat, avec la participation d'une pléiade de responsables et d'experts qui se penchent sur les moyens de développer une gouvernance tournée vers l'avenir, à même de protéger la mémoire nationale et la souveraineté numérique à l'ère des transformations technologiques.

Lors de la séance d'ouverture de ces Assises, organisées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'Institution des Archives du Maroc et l'Académie du Royaume du Maroc, les intervenants ont mis en relief le caractère stratégique de l'archive en tant que secteur transversal offrant un service vital à l'Etat et ses institutions ainsi qu'aux citoyens, plaidant pour une mobilisation collective afin de tracer une feuille de route dédiée.

S'exprimant à l'occasion de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du Conseiller de Sa Majesté le Roi, Omar Azziman, des responsables d'institutions publiques et d'experts et universitaires, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que l'archive constitue l'une des principales références de la mémoire et de l'histoire, d'où la nécessité de promouvoir ce secteur pour qu'il puisse contribuer pleinement à la préservation du patrimoine et à la promotion des industries créatives.

L'expérience marocaine dans le domaine des archives est consubstantielle à une dynamique de réflexion collective sur la réforme et le développement durable, a fait observer M. Bensaid, notant que les grands chantiers de réforme engagés au Maroc requièrent un accompagnement en termes de documentation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a indiqué que réfléchir à la question des archives "revient à questionner la mémoire du pays et son avenir au moment où l'on assiste à une prise de conscience accrue quant à l'importance de la mémoire dans le parcours des nations".

Les archives, a-t-il dit, constituent une mémoire vivante, un système de connaissances et un outil de souveraineté permettant de documenter les décisions et les politiques, offrant ainsi aux historiens une matière authentique pour comprendre la société et l'Etat.

Quant à elle, la Directrice des Archives du Maroc, Latifa Moftaqir, a mis en exergue l'importance des archives pour la mise en place d'une gouvernance démocratique et la promotion de la transparence et de la culture institutionnelle, évoquant la complexité des missions archivistiques dans un monde en mutation et la nécessité d'une réflexion collective pour repenser la gouvernance de ce secteur qui implique de multiples acteurs.

La responsable a mis l'accent, à cet égard, sur l'importance d'investir dans la formation en combinant les expertises traditionnelles et les innovations technologiques, y compris l'intelligence artificielle, dans un contexte mondial marqué par une concurrence ardue pour la maîtrise de l'information et la prolifération des fausses informations, exprimant son souhait de voir ces efforts collectifs aboutir à l'adoption d'une charte nationale des archives.

A travers différentes sessions thématiques, les Assises nationales sur les archives visent à créer un espace de dialogue autour des enjeux de la gouvernance archivistique, en vue d'élaborer une feuille de route nationale 2026-2036 pour la gestion des archives publiques au Maroc.

L'objectif consiste également à consacrer la place des archives comme levier de bonne gouvernance et de transparence, promouvoir le dialogue entre décideurs, chercheurs et professionnels et élaborer une politique nationale intégrée, moderne et inclusive en matière d'archives, ainsi qu'à valoriser les archives en tant que patrimoine commun et levier du développement durable.

Il s'agit, d'autre part, de dresser un bilan global des pratiques archivistiques au Maroc, formuler des recommandations concrètes pour faire face aux défis du secteur, renforcer la coopération entre les institutions, y compris les administrations publiques, les chercheurs, les collectivités territoriales et les partenaires internationaux, en plus d'encourager l'utilisation des nouvelles technologies dans le traitement et la conservation du patrimoine archivistique.

Les travaux de ces Assises sont répartis sur neuf sessions thématiques portant notamment sur "la politique nationale de gestion des archives : vers une vision archivistique unifiée", "les archives régionales comme levier de la démocratie locale et du développement territorial", "les archives privées au Maroc : enjeux et perspectives d'intégration dans le patrimoine national" et "la vision, la gouvernance et le cadre juridique des archives".

Ces sessions abordent également les thématiques de "la numérisation, l'intelligence artificielle et l'innovation archivistique", "les archives et les industries culturelles et créatives et leur rôle dans l'économie de la connaissance", " les archives comme source de savoir et outil de recherche académique", "la formation et la qualification dans les métiers des archives au Maroc" ainsi que "la coopération internationale et technique, la souveraineté archivistique et les partenariats".