Afrique: Tirage au sort de la CAN U17 Maroc-2026 - Un groupe à la portée des Lionceaux de l'Atlas

Le tirage au sort des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, prévue au Maroc du 13 mai au 2 juin prochains, a été effectué mercredi au Caire, avec la participation de 16 sélections africaines.

A l'issue du tirage, le Maroc, pays hôte, a été placé en tête du groupe A aux côtés de la Tunisie, de l'Egypte et de l'Ethiopie. Le groupe B comprend la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Le groupe C est composé du Mali, de l'Angola, de la Tanzanie et du Mozambique, tandis que le groupe D réunit le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana.

Selon la Confédération africaine de football (CAF), cette édition de la CAN U17 Maroc-2026 permettra à 10 sélections africaines de se qualifier pour la Coupe du monde U17, prévue au Qatar en novembre prochain, avec la participation de 48 équipes.

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Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont à la phase à élimination directe, tandis que les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale valideront automatiquement leur billet pour le Mondial U17.

Des matches de barrage supplémentaires opposeront les équipes classées troisièmes de leurs groupes afin de déterminer les deux dernières sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde.

A rappeler que la sélection marocaine avait remporté l'édition précédente de la CAN U17 en avril 2025, après sa victoire face au Mali.

Deux matches amicaux pour l'EN féminine

L'équipe nationale féminine de football affrontera son homologue tanzanienne, lundi 13 avril, et ghanéenne, vendredi 17 avril, lors de matchs amicaux.