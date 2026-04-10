Ile Maurice: Entre confidences et éclats de rire avant le grand show

L'humoriste française Inès Reg est actuellement à Maurice pour un spectacle très attendu, prévu ce samedi 11 avril à 20 heures au Trianon Convention Centre. C'est dans le cadre idyllique du Riu Palace Le Morne que nous avons rencontré l'artiste, rayonnante et enthousiaste pour sa toute première visite sur l'île. Une arrivée qu'elle décrit comme un véritable coup de coeur.

Au cours de cette interview, Inès Reg revient sur son spectacle On est toujours ensemble, un show à la fois drôle et intime, dans lequel elle aborde sans filtre son divorce, ses expériences personnelles, mais aussi des anecdotes devenues virales, notamment autour de l'«air fryer».

Organisé par Titanium Events, avec la productrice Rahifa Rawat Moossa et Moshin Moossa, ce spectacle promet une soirée riche en rires et en émotions pour le public mauricien.