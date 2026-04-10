Ile Maurice: Pritvee Lalljee au coeur de multiples affaires judiciaires

Pritvee Lalljee, aussi connu comme Ashwan Lalljee, fait face à de nouvelles accusations dans une affaire de non-respect des ordres de la cour. Le suspect aurait violé un ordre de la Cour suprême émise le 3 avril dernier, lui interdisant tout contact avec son ex-compagne.

Malgré cet ordre judiciaire lui interdisant de communiquer avec la plaignante, de publier des contenus sur les réseaux sociaux la concernant et de s'approcher d'elle et de sa famille, le suspect aurait créé un faux compte à son nom avec comme photo de profil, le logo de l'entreprise où la trentenaire est employée. Ce compte aurait été utilisé pour publier des messages menaçants visant la plaignante et ses proches.

Depuis le 5 avril, il aurait contacté la plaignante à plusieurs reprises via son téléphone personnel et via un autre numéro privé, violant ainsi l'ordre de la cour et mettant la plaignante et sa famille dans un état de peur. Quelques jours plus tard, il s'en est pris sauvagement à la soeur de son ex-compagne, âgée de 25 ans, l'agressant à coup de sabre et la blessant grièvement sur le parking de Bagatelle. Pritvee Lalljee a été arrêté et inculpé provisoirement de tentative de meurtre. Lors de son interrogatoire, il aurait expliqué aux enquêteurs que la victime se mêlait de sa vie et que cela ne lui aurait pas plu.

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Cette série d'incidents s'inscrit dans un contexte judiciaire déjà chargé pour Pritvee Lalljee. Cet habitant de Batimarais s'était fait connaître du grand public en mars dernier après avoir juré un affidavit en Cour suprême concernant la mort de Soopramanien Kistnen, l'ancien agent politique du MSM décédé en octobre 2020. Le 7 mars dernier, il avait été arrêté pour breach of ICTA à la suite de plaintes déposées par son ex-compagne. Il avait été libéré en payant une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 30 000, avec interdiction d'interférer avec les témoins.

Les autorités policières poursuivent leurs investigations dans ces multiples affaires impliquant le suspect, soulevant des questions sur le respect des ordres de la cour et la protection des victimes.